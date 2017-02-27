RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9935993699379938
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 20:58

  jump написав:Європейський центробанк прогнозує ще одне підвищення ключових ставок

Керівництво Європейського центробанку спостерігає наростання ризику того, що їм доведеться підвищити ключову процентну ставку до 2% або більше, щоб приборкати рекордно високу інфляцію в єврозоні, попри ймовірну рецесію.

Про це повідомляє Reuters.

Оскільки інфляція досягла рівня 9,1% у серпні та перевищувала ціль ЄЦБ у 2% протягом наступних двох років, центральний банк рекордно швидко підвищує процентні ставки та закликає уряди допомогти зменшити рахунки за електроенергію, які зросли після вторгнення Росії в Україну.

ЄЦБ вже підвищував ставку за депозитами з нуля до 0,75% у четвер, а президент Крістін Лагард скерувала ще два-три підвищення, заявивши, що ставки все ще далекі від рівня, який поверне інфляцію до 2%.

Джерела Reuters зазначають, що ЄЦБ бачить зростальну ймовірність того, щоб перевести ставку рівень, який спричиняє уповільнення економіки, на рівні 2% або вище.

Зараз ЄЦБ прогнозує інфляцію на рівні 2,3% у 2024 році, хоча одне джерело повідомило, що внутрішній прогноз, представлений на засіданні в четвер, наближає її до 2% після врахування останніх цін на газ.

Повідомляється, що політики готуються до рецесії цієї зими та нижчого економічного зростання наступного року, ніж офіційний прогноз ЄЦБ у 0,9%. Але деякі позитивно сприймають сильним ринком праці, який повинен пом’якшити вплив вищих ставок.

На зустрічі в четвер політики також почали обговорення десятків мільярдів євро, які ЄЦБ зобов’язаний виплатити банкам із їхніх надлишкових резервів тепер, коли депозитна ставка знову позитивна, повідомили джерела.

В нас було 10% стало 25%.
ЄЦБ очікує підняти до 2%, це просто жах, як знущаються з європейців єврозони.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29622
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 2552 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 11 вер, 2022 22:34

  flyman написав:
  jump написав:Європейський центробанк прогнозує ще одне підвищення ключових ставок

Керівництво Європейського центробанку спостерігає наростання ризику того, що їм доведеться підвищити ключову процентну ставку до 2% або більше, щоб приборкати рекордно високу інфляцію в єврозоні, попри ймовірну рецесію.

Про це повідомляє Reuters.

Оскільки інфляція досягла рівня 9,1% у серпні та перевищувала ціль ЄЦБ у 2% протягом наступних двох років, центральний банк рекордно швидко підвищує процентні ставки та закликає уряди допомогти зменшити рахунки за електроенергію, які зросли після вторгнення Росії в Україну.

ЄЦБ вже підвищував ставку за депозитами з нуля до 0,75% у четвер, а президент Крістін Лагард скерувала ще два-три підвищення, заявивши, що ставки все ще далекі від рівня, який поверне інфляцію до 2%.

Джерела Reuters зазначають, що ЄЦБ бачить зростальну ймовірність того, щоб перевести ставку рівень, який спричиняє уповільнення економіки, на рівні 2% або вище.

Зараз ЄЦБ прогнозує інфляцію на рівні 2,3% у 2024 році, хоча одне джерело повідомило, що внутрішній прогноз, представлений на засіданні в четвер, наближає її до 2% після врахування останніх цін на газ.

Повідомляється, що політики готуються до рецесії цієї зими та нижчого економічного зростання наступного року, ніж офіційний прогноз ЄЦБ у 0,9%. Але деякі позитивно сприймають сильним ринком праці, який повинен пом’якшити вплив вищих ставок.

На зустрічі в четвер політики також почали обговорення десятків мільярдів євро, які ЄЦБ зобов’язаний виплатити банкам із їхніх надлишкових резервів тепер, коли депозитна ставка знову позитивна, повідомили джерела.

В нас було 10% стало 25%.
ЄЦБ очікує підняти до 2%, це просто жах, як знущаються з європейців єврозони.


наш ЦБ та його ставки нічого не вирішують, адже кредити 5-7-9% були доступні лише держ. підприємствам, ЗЕчиновникам та їхнім корумпантським прокладкам. чергова президентська брехня та симулякр. тому пересічному здебільшого до ліхтаря та ставка.

в ЄС та Штатах все інакше. там до фінансових інститутів є повага, хоча і вона підкошена останніми кує та намаганням врятувати тонущих фондових хомяків. сподіваюсь цього разу таки дадуть кредитному пузирю лопнути.
Moneta
 
Повідомлень: 3082
З нами з: 26.06.11
Подякував: 78 раз.
Подякували: 1474 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 07:37

Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.90 41.25
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7792
З нами з: 20.11.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 2342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 08:49

  Moneta написав:
  flyman написав:В нас було 10% стало 25%.
ЄЦБ очікує підняти до 2%, це просто жах, як знущаються з європейців єврозони.

наш ЦБ та його ставки нічого не вирішують, адже кредити 5-7-9% були доступні лише держ. підприємствам, ЗЕчиновникам та їхнім корумпантським прокладкам. чергова президентська брехня та симулякр. тому пересічному здебільшого до ліхтаря та ставка.

в ЄС та Штатах все інакше. там до фінансових інститутів є повага, хоча і вона підкошена останніми кує та намаганням врятувати тонущих фондових хомяків. сподіваюсь цього разу таки дадуть кредитному пузирю лопнути.

-
Для сравнения
-
Госстат - Инфляция в Украине в августе по отношению к июлю выросла на 1,1%, а в годовом измерении выросла до 23,8%.
-
Инфляция потребительских цен в Великобритании достигла годового уровня 10,1% в июле, что является самым высоким показателем с февраля 1982 года по сравнению с показателем в 9,4% в июне.
-
Инфляция в Великобритании достигнет 18,6% в январе 2023 года из-за повышения цен на газ и достигнет рекордных показателей с 1979 года
-
Британия повысит предельные цены на электроэнергию до 80%, из-за чего счета домохозяйств за электроэнергию возрастут в среднем до 3549 фунтов стерлингов (4188 долларов США) с октября
ЧИА
 
Повідомлень: 595
З нами з: 25.12.16
Подякував: 217 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 09:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ЧИА написав:Британия повысит предельные цены на электроэнергию до 80%, из-за чего счета домохозяйств за электроэнергию возрастут в среднем до 3549 фунтов стерлингов (4188 долларов США) с октября

Не журіться так за британців:
Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс оголосила про те, що починаючи з жовтня типові домогосподарства будуть платити за газ та електрику не більше 2500 фунтів на рік. https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/8/7366632/
Політика, яка, на думку Даунінг-стріт, дозволить стримати інфляцію до п’яти процентних пунктів і буде введена в дію через надзвичайний закон, базується на виплаті 400 фунтів стерлінгів домогосподарствам, встановленій колишнім канцлером Ріші Сунаком на початку цього року.
Шестимісячна схема для підприємств, шкіл і лікарень забезпечить еквівалентну підтримку протягом зими.
Щоб обмежити зростання рахунків клієнтів, уряд має компенсувати енергетичним компаніям різницю між гуртовою ціною на газ та електроенергію, яку вони платять, та сумою, яку вони можуть стягувати з клієнтів.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5295
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 834 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 09:39

  Ой+ написав:
  ЧИА написав:Британия повысит предельные цены на электроэнергию до 80%, из-за чего счета домохозяйств за электроэнергию возрастут в среднем до 3549 фунтов стерлингов (4188 долларов США) с октября

Не журіться так за британців:
Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс оголосила про те, що починаючи з жовтня типові домогосподарства будуть платити за газ та електрику не більше 2500 фунтів на рік. https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/8/7366632/
Політика, яка, на думку Даунінг-стріт, дозволить стримати інфляцію до п’яти процентних пунктів і буде введена в дію через надзвичайний закон, базується на виплаті 400 фунтів стерлінгів домогосподарствам, встановленій колишнім канцлером Ріші Сунаком на початку цього року.
Шестимісячна схема для підприємств, шкіл і лікарень забезпечить еквівалентну підтримку протягом зими.
Щоб обмежити зростання рахунків клієнтів, уряд має компенсувати енергетичним компаніям різницю між гуртовою ціною на газ та електроенергію, яку вони платять, та сумою, яку вони можуть стягувати з клієнтів.


Это не отменяет инфляцию как таковую, просто она растянутая и скрытая
Цитаты из разных мест
-
"Согласно правительственному плану, государство будет гарантировать энергетическим компаниям ссуды, которые были бы использованы для заморозки или по крайней мере снижения счетов этой зимой и следующей. Эти ссуды будут погашены за счет облигаций в течение следующих 10-20 лет.
Scottish Power заявила, что замораживание всех счетов по нынешнему ценовому лимиту в 1971 фунт на два года обойдется почти в 100 млрд фунтов."
-
"Типичный счет за газ и электроэнергию для домашних хозяйств в Великобритании с октября увеличится до 3549 фунтов стерлингов (свыше 155 000 грн) в год, или почти 290 фунтов в месяц (12 700 грн).
Об этом сообщил британский энергорегулятор Ofgem.
Повышение будет составлять 80%, сейчас ценовой потолок (price cap) в Великобритании находится на уровне 1971 фунта.
В Ofgem объяснили такое резкое повышение значительным ростом оптовых цен на газ и электроэнергию.
Еще в мае прогнозировалось, что price cap повысят лишь до 2800 фунтов, но реальность оказалась гораздо хуже."
ЧИА
 
Повідомлень: 595
З нами з: 25.12.16
Подякував: 217 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9935993699379938
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3111, 3112, 3113
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31125 34027926
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 вер, 2022 12:28
Кучинелли
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 164, 165, 166
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1657 11923137
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 вер, 2022 13:59
ЛАД
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7973 22795530
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 11:34
2daphne

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (498)
12.09.2022 10:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.