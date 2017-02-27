jump написав:Європейський центробанк прогнозує ще одне підвищення ключових ставок
Керівництво Європейського центробанку спостерігає наростання ризику того, що їм доведеться підвищити ключову процентну ставку до 2% або більше, щоб приборкати рекордно високу інфляцію в єврозоні, попри ймовірну рецесію.
Про це повідомляє Reuters.
Оскільки інфляція досягла рівня 9,1% у серпні та перевищувала ціль ЄЦБ у 2% протягом наступних двох років, центральний банк рекордно швидко підвищує процентні ставки та закликає уряди допомогти зменшити рахунки за електроенергію, які зросли після вторгнення Росії в Україну.
ЄЦБ вже підвищував ставку за депозитами з нуля до 0,75% у четвер, а президент Крістін Лагард скерувала ще два-три підвищення, заявивши, що ставки все ще далекі від рівня, який поверне інфляцію до 2%.
Джерела Reuters зазначають, що ЄЦБ бачить зростальну ймовірність того, щоб перевести ставку рівень, який спричиняє уповільнення економіки, на рівні 2% або вище.
Зараз ЄЦБ прогнозує інфляцію на рівні 2,3% у 2024 році, хоча одне джерело повідомило, що внутрішній прогноз, представлений на засіданні в четвер, наближає її до 2% після врахування останніх цін на газ.
Повідомляється, що політики готуються до рецесії цієї зими та нижчого економічного зростання наступного року, ніж офіційний прогноз ЄЦБ у 0,9%. Але деякі позитивно сприймають сильним ринком праці, який повинен пом’якшити вплив вищих ставок.
На зустрічі в четвер політики також почали обговорення десятків мільярдів євро, які ЄЦБ зобов’язаний виплатити банкам із їхніх надлишкових резервів тепер, коли депозитна ставка знову позитивна, повідомили джерела.
В нас було 10% стало 25%. ЄЦБ очікує підняти до 2%, це просто жах, як знущаються з європейців єврозони.
jump написав:Європейський центробанк прогнозує ще одне підвищення ключових ставок
Керівництво Європейського центробанку спостерігає наростання ризику того, що їм доведеться підвищити ключову процентну ставку до 2% або більше, щоб приборкати рекордно високу інфляцію в єврозоні, попри ймовірну рецесію.
Про це повідомляє Reuters.
Оскільки інфляція досягла рівня 9,1% у серпні та перевищувала ціль ЄЦБ у 2% протягом наступних двох років, центральний банк рекордно швидко підвищує процентні ставки та закликає уряди допомогти зменшити рахунки за електроенергію, які зросли після вторгнення Росії в Україну.
ЄЦБ вже підвищував ставку за депозитами з нуля до 0,75% у четвер, а президент Крістін Лагард скерувала ще два-три підвищення, заявивши, що ставки все ще далекі від рівня, який поверне інфляцію до 2%.
Джерела Reuters зазначають, що ЄЦБ бачить зростальну ймовірність того, щоб перевести ставку рівень, який спричиняє уповільнення економіки, на рівні 2% або вище.
Зараз ЄЦБ прогнозує інфляцію на рівні 2,3% у 2024 році, хоча одне джерело повідомило, що внутрішній прогноз, представлений на засіданні в четвер, наближає її до 2% після врахування останніх цін на газ.
Повідомляється, що політики готуються до рецесії цієї зими та нижчого економічного зростання наступного року, ніж офіційний прогноз ЄЦБ у 0,9%. Але деякі позитивно сприймають сильним ринком праці, який повинен пом’якшити вплив вищих ставок.
На зустрічі в четвер політики також почали обговорення десятків мільярдів євро, які ЄЦБ зобов’язаний виплатити банкам із їхніх надлишкових резервів тепер, коли депозитна ставка знову позитивна, повідомили джерела.
В нас було 10% стало 25%. ЄЦБ очікує підняти до 2%, це просто жах, як знущаються з європейців єврозони.
наш ЦБ та його ставки нічого не вирішують, адже кредити 5-7-9% були доступні лише держ. підприємствам, ЗЕчиновникам та їхнім корумпантським прокладкам. чергова президентська брехня та симулякр. тому пересічному здебільшого до ліхтаря та ставка.
в ЄС та Штатах все інакше. там до фінансових інститутів є повага, хоча і вона підкошена останніми кує та намаганням врятувати тонущих фондових хомяків. сподіваюсь цього разу таки дадуть кредитному пузирю лопнути.
flyman написав:В нас було 10% стало 25%. ЄЦБ очікує підняти до 2%, це просто жах, як знущаються з європейців єврозони.
наш ЦБ та його ставки нічого не вирішують, адже кредити 5-7-9% були доступні лише держ. підприємствам, ЗЕчиновникам та їхнім корумпантським прокладкам. чергова президентська брехня та симулякр. тому пересічному здебільшого до ліхтаря та ставка.
в ЄС та Штатах все інакше. там до фінансових інститутів є повага, хоча і вона підкошена останніми кує та намаганням врятувати тонущих фондових хомяків. сподіваюсь цього разу таки дадуть кредитному пузирю лопнути.
- Для сравнения - Госстат - Инфляция в Украине в августе по отношению к июлю выросла на 1,1%, а в годовом измерении выросла до 23,8%. - Инфляция потребительских цен в Великобритании достигла годового уровня 10,1% в июле, что является самым высоким показателем с февраля 1982 года по сравнению с показателем в 9,4% в июне. - Инфляция в Великобритании достигнет 18,6% в январе 2023 года из-за повышения цен на газ и достигнет рекордных показателей с 1979 года - Британия повысит предельные цены на электроэнергию до 80%, из-за чего счета домохозяйств за электроэнергию возрастут в среднем до 3549 фунтов стерлингов (4188 долларов США) с октября
ЧИА написав:Британия повысит предельные цены на электроэнергию до 80%, из-за чего счета домохозяйств за электроэнергию возрастут в среднем до 3549 фунтов стерлингов (4188 долларов США) с октября
Не журіться так за британців:
Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс оголосила про те, що починаючи з жовтня типові домогосподарства будуть платити за газ та електрику не більше 2500 фунтів на рік. https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/8/7366632/ Політика, яка, на думку Даунінг-стріт, дозволить стримати інфляцію до п’яти процентних пунктів і буде введена в дію через надзвичайний закон, базується на виплаті 400 фунтів стерлінгів домогосподарствам, встановленій колишнім канцлером Ріші Сунаком на початку цього року. Шестимісячна схема для підприємств, шкіл і лікарень забезпечить еквівалентну підтримку протягом зими. Щоб обмежити зростання рахунків клієнтів, уряд має компенсувати енергетичним компаніям різницю між гуртовою ціною на газ та електроенергію, яку вони платять, та сумою, яку вони можуть стягувати з клієнтів.
ЧИА написав:Британия повысит предельные цены на электроэнергию до 80%, из-за чего счета домохозяйств за электроэнергию возрастут в среднем до 3549 фунтов стерлингов (4188 долларов США) с октября
Не журіться так за британців:
Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс оголосила про те, що починаючи з жовтня типові домогосподарства будуть платити за газ та електрику не більше 2500 фунтів на рік. https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/8/7366632/ Політика, яка, на думку Даунінг-стріт, дозволить стримати інфляцію до п’яти процентних пунктів і буде введена в дію через надзвичайний закон, базується на виплаті 400 фунтів стерлінгів домогосподарствам, встановленій колишнім канцлером Ріші Сунаком на початку цього року. Шестимісячна схема для підприємств, шкіл і лікарень забезпечить еквівалентну підтримку протягом зими. Щоб обмежити зростання рахунків клієнтів, уряд має компенсувати енергетичним компаніям різницю між гуртовою ціною на газ та електроенергію, яку вони платять, та сумою, яку вони можуть стягувати з клієнтів.
Это не отменяет инфляцию как таковую, просто она растянутая и скрытая Цитаты из разных мест - "Согласно правительственному плану, государство будет гарантировать энергетическим компаниям ссуды, которые были бы использованы для заморозки или по крайней мере снижения счетов этой зимой и следующей. Эти ссуды будут погашены за счет облигаций в течение следующих 10-20 лет. Scottish Power заявила, что замораживание всех счетов по нынешнему ценовому лимиту в 1971 фунт на два года обойдется почти в 100 млрд фунтов." - "Типичный счет за газ и электроэнергию для домашних хозяйств в Великобритании с октября увеличится до 3549 фунтов стерлингов (свыше 155 000 грн) в год, или почти 290 фунтов в месяц (12 700 грн). Об этом сообщил британский энергорегулятор Ofgem. Повышение будет составлять 80%, сейчас ценовой потолок (price cap) в Великобритании находится на уровне 1971 фунта. В Ofgem объяснили такое резкое повышение значительным ростом оптовых цен на газ и электроэнергию. Еще в мае прогнозировалось, что price cap повысят лишь до 2800 фунтов, но реальность оказалась гораздо хуже."