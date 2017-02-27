Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.90 41.25
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 вер, 2022 10:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Нормально так єврік скаканув на 50 копійок з самого ранку... )-:
Додано: Пон 12 вер, 2022 11:07
Додано: Пон 12 вер, 2022 11:38
и что? пора продавать?
пофиг на евро (сайчас когда дефицит долларов) сойдут и евро,
но пойди найди нормальные сотки
(бамага слабая, надрывы по перемиретру у каждой 3й купюры) или затертые
банки и раньше к евро докапывались
только доллар
Додано: Пон 12 вер, 2022 11:40
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