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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9935993699379938
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 07:37

Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.90 41.25
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 10:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Нормально так єврік скаканув на 50 копійок з самого ранку... )-:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:07

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.90 41.25

🇺🇸USD 41.60 41.80
🇪🇺EUR 41.20 41.60
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:38

  Amat написав:Нормально так єврік скаканув на 50 копийок з самого ранку... )-:


и что? пора продавать?

пофиг на евро (сайчас когда дефицит долларов) сойдут и евро,
но пойди найди нормальные сотки
(бамага слабая, надрывы по перемиретру у каждой 3й купюры) или затертые

банки и раньше к евро докапывались

только доллар
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 11:40

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.90 41.25

Подешевшало.
Investor_K
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