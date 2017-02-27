Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.80
🇪🇺EUR 40.90 41.25
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 вер, 2022 10:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Нормально так єврік скаканув на 50 копійок з самого ранку... )-:
Додано: Пон 12 вер, 2022 11:07
Додано: Пон 12 вер, 2022 11:38
и что? пора продавать?
пофиг на евро (сайчас когда дефицит долларов) сойдут и евро,
но пойди найди нормальные сотки
(бамага слабая, надрывы по перемиретру у каждой 3й купюры) или затертые
банки и раньше к евро докапывались
только доллар
Додано: Пон 12 вер, 2022 11:40
Додано: Пон 12 вер, 2022 12:58
Додано: Пон 12 вер, 2022 13:16
Финансовая сводка за прошедшую неделю
На прошедшей неделе выдача рефинансирования в пятницу на плановом тендере оказалась скромнее, чем возврат. На неделе также возвращали небольшие суммы суммы, совсем небольшие.
В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 1.52 млрд. грн. (неделей ранее выдача 2.418 млрд. грн.).
В результате интервенций на МБ было изъято из оборота 14.077 млрд. грн. (неделей ранее 8.549 млрд. грн.)
На прошедшей неделе НБУ провел выкуп военных облигаций на 15 млрд. грн. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 300 млрд.
Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 0.597 млрд. грн, (неделей ранее 6.131 млрд. грн). Результат можно считать нейтральным.
С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 57.407 млрд. грн.
Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 312.444 млрд. грн. (неделей ранее 285.832 млрд. грн.) Сверхликвидность банковской системы продолжает нарастать - возможности вхождения в надежные прибыльные активы и в относительно мирное время была весьма ограниченной, а сейчас и подавно. На всякий случай еще раз напомню, что для оценки объемов эмиссии этот показатель абсолютно непригоден, он больше отражает соотношение связанной активами и свободной гривны, чем изменение общего количества.
Расходы казначейства превысили доходы на 40.261 млрд. грн. (неделей ранее 13.025 млрд. грн.) Тенденция чередования недель экономии и недель расходов продолжается.
За неделю было инкассировано 0.931 млрд. грн. (неделей ранее 0.141 млрд. грн.)
Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 7,00;
Продал – 481,97.
Результат близок к среднему. По дням интервенции распределились достаточно равномерно (в анализе ликвидности результаты понедельника и вторника учтены вместе из-за выходного в США).
В целом, финансовая картина недели похожа на ту, к которой мы привыкли на протяжении уже многих месяцев. Все показатели весьма умеренны, без взлетов и провалов.
Додано: Пон 12 вер, 2022 13:51
МВФ шукає способи екстреного фінансування України – Reuters
План, про який раніше не повідомлялося, буде представлено на неформальному засіданні ради, пише агентствою
"Це дозволить МВФ допомагати Україні та іншим країнам, які сильно постраждали від російської війни в Україні, не висуваючи умов, необхідних у програмі звичайного фінансування", - кажуть джерела, які побажали залишитися неназваними, оскільки це питання все ще розглядається. Розмір і обсяг заходів поки невідомі.
За словами джерел, офіційне голосування на підтримку цього заходу, який був розроблений співробітниками МВФ в останні місяці, очікується до щорічних зборів Фонду в жовтні.
У разі схвалення МВФ тимчасово збільшить існуючі ліміти доступу та дозволить усім країнам-членам запозичувати до 50% своєї квоти МВФ у рамках Інструменту швидкого фінансування МВФ та Інструменту швидкого кредитування, який обслуговує країни з низьким рівнем доходу, пояснюють співрозмовники.
"Концепція проста, але вона може допомогти багатьом країнам", - каже джерело.
Додано: Пон 12 вер, 2022 14:23
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............12.09.2022.........13.09.2022
дата розрахунку..............09.09.2022..........12.09.2022
Євро.................................36,7112...............37,097...+1.05%
Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0145 (вчера 1.0039).
Индекс доллара DXY в 15-00 108.14 (вчера 109.08)
Ослабление доллара продолжается. После достижения максимума в середине прошлой недели откатились до 2-хнедельного минимума.
|