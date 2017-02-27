Додано: Пон 12 вер, 2022 13:16

На прошедшей неделе выдача рефинансирования в пятницу на плановом тендере оказалась скромнее, чем возврат. На неделе также возвращали небольшие суммы суммы, совсем небольшие.

В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на 1.52 млрд. грн. (неделей ранее выдача 2.418 млрд. грн.).



В результате интервенций на МБ было изъято из оборота 14.077 млрд. грн. (неделей ранее 8.549 млрд. грн.)



На прошедшей неделе НБУ провел выкуп военных облигаций на 15 млрд. грн. Всего на балансе НБУ военных облигаций на 300 млрд.



Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 0.597 млрд. грн, (неделей ранее 6.131 млрд. грн). Результат можно считать нейтральным.



С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило 57.407 млрд. грн.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 312.444 млрд. грн. (неделей ранее 285.832 млрд. грн.) Сверхликвидность банковской системы продолжает нарастать - возможности вхождения в надежные прибыльные активы и в относительно мирное время была весьма ограниченной, а сейчас и подавно. На всякий случай еще раз напомню, что для оценки объемов эмиссии этот показатель абсолютно непригоден, он больше отражает соотношение связанной активами и свободной гривны, чем изменение общего количества.



Расходы казначейства превысили доходы на 40.261 млрд. грн. (неделей ранее 13.025 млрд. грн.) Тенденция чередования недель экономии и недель расходов продолжается.



За неделю было инкассировано 0.931 млрд. грн. (неделей ранее 0.141 млрд. грн.)



Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 7,00;

Продал – 481,97.

Результат близок к среднему. По дням интервенции распределились достаточно равномерно (в анализе ликвидности результаты понедельника и вторника учтены вместе из-за выходного в США).



В целом, финансовая картина недели похожа на ту, к которой мы привыкли на протяжении уже многих месяцев. Все показатели весьма умеренны, без взлетов и провалов.