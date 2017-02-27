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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9936993799389939
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Господа как переправить крупную суму в ЕВРО в Украину ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:07

  Хомякоид написав:Господа как переправить крупную суму в ЕВРО в Украину ?

SEРА https://www.monobank.ua/international?lang=ru
https://kredobank.com.ua/private/pereka ... -v-ukrainu
и т.д.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Господа как переправить крупную суму в ЕВРО из Украины?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:23

  Хомякоид написав:Господа как переправить крупную суму в ЕВРО в Украину ?


  BIGor написав:Господа как переправить крупную суму в ЕВРО из Украины?


Одна голова добре, а дві вже мутант.
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:34

  BIGor написав:Господа как переправить крупную суму в ЕВРО из Украины?


Бигор спасибо за повтор, но тут грамотніе люди, понимают с первого раза.
Кстати понравился Кредобанк. Пишут что можна через СЕПА переправлять
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:36

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:Господа как переправить крупную суму в ЕВРО из Украины?


Бигор спасибо за повтор, но тут грамотніе люди, понимают с первого раза.
Кстати понравился Кредобанк. Пишут что можна через СЕПА переправлять

а там не повтор,там в обратном направлении,которое с лимитами.Дайте ему ойры,он купит хату тут) если речь о viewtopic.php?p=5485410#p5485410
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:45

[quote="5485409:Хомякоид"]Господа как переправить крупную суму в ЕВРО в Украину ?[/quot
Крупные сети обменок предлагают такую услугу за -0,5%
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 15:46

  SAndriy1 написав:
  Хомякоид написав:Господа как переправить крупную суму в ЕВРО в Украину ?[/quot
Крупные сети обменок предлагают такую услугу за -0,5%


Обьясните подробнее.
Куда обращаться ?
Хомякоид
 
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