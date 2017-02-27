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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 вер, 2022 15:00
Господа как переправить крупную суму в ЕВРО в Украину ?
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Додано: Пон 12 вер, 2022 15:07
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Додано: Пон 12 вер, 2022 15:18
Господа как переправить крупную суму в ЕВРО из Украины?
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BIGor
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Додано: Пон 12 вер, 2022 15:23
Хомякоид написав:
Господа как переправить крупную суму в ЕВРО в Украину ?
BIGor написав:
Господа как переправить крупную суму в ЕВРО из Украины?
Одна голова добре, а дві вже мутант.
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Додано: Пон 12 вер, 2022 15:34
BIGor написав:
Господа как переправить крупную суму в ЕВРО из Украины?
Бигор спасибо за повтор, но тут грамотніе люди, понимают с первого раза.
Кстати понравился Кредобанк. Пишут что можна через СЕПА переправлять
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Додано: Пон 12 вер, 2022 15:36
Хомякоид написав: BIGor написав:
Господа как переправить крупную суму в ЕВРО из Украины?
Бигор спасибо за повтор, но тут грамотніе люди, понимают с первого раза.
Кстати понравился Кредобанк. Пишут что можна через СЕПА переправлять
а там не повтор,там в обратном направлении,которое с лимитами.Дайте ему ойры,он купит хату тут) если речь о viewtopic.php?p=5485410#p5485410
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Додано: Пон 12 вер, 2022 15:45
[quote="5485409:Хомякоид"]Господа как переправить крупную суму в ЕВРО в Украину ?[/quot
Крупные сети обменок предлагают такую услугу за -0,5%
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SAndriy1
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Додано: Пон 12 вер, 2022 15:46
SAndriy1 написав: Хомякоид написав:
Господа как переправить крупную суму в ЕВРО в Украину ?[/quot
Крупные сети обменок предлагают такую услугу за -0,5%
Обьясните подробнее.
Куда обращаться ?
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Хомякоид
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Додано: Пон 12 вер, 2022 16:36
в темі КРЖН уточнення було, на рахунок забудовника, а не на фізморди
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flyman
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Додано: Пон 12 вер, 2022 16:41
flyman так юррило в неньці за валюту не продасть.
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