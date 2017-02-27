|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3894
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 148 раз.
- Подякували: 602 раз.
-
- Профіль
-
3
5
1
Додано: Пон 12 вер, 2022 17:20
скажи командирам, що ти працював на передку
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29626
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1426 раз.
- Подякували: 2553 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31129
|34059789
|
|
|1657
|11954464
|
Суб 10 вер, 2022 13:59
ЛАД
|
|7973
|22795569
|
|