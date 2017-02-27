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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9937993899399940
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 16:47

На замовлення форумчан - ділюсь цією інфо>>>

Щойно прийшла премія...(а про прихід зарплати я писав ще 6-го числа)

Правда, за відпустку мені відрахували/зняли...(по сумі - наче, їздив у відпустку в Туреччину, на берег Анталії з ол-ін-клюзів) :D :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 17:20

  Успіх написав:Щойно прийшла премія...(а про прихід зарплати я писав ще 6-го числа)

Правда, за відпустку мені відрахували/зняли...(по сумі - наче, їздив у відпустку в Туреччину, на берег Анталії з ол-ін-клюзів) :D :mrgreen: :lol:

скажи командирам, що ти працював на передку
flyman
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