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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9937993899399940
Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 16:47

На замовлення форумчан - ділюсь цією інфо>>>

Щойно прийшла премія...(а про прихід зарплати я писав ще 6-го числа)

Правда, за відпустку мені відрахували/зняли...(по сумі - наче, їздив у відпустку в Туреччину, на берег Анталії з ол-ін-клюзів) :D :mrgreen: :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 17:20

  Успіх написав:Щойно прийшла премія...(а про прихід зарплати я писав ще 6-го числа)

Правда, за відпустку мені відрахували/зняли...(по сумі - наче, їздив у відпустку в Туреччину, на берег Анталії з ол-ін-клюзів) :D :mrgreen: :lol:

скажи командирам, що ти працював на передку
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 18:58

Готівковий курс долара просяде?

Національний банк України (НБУ) здійснив другу операцію з обміну безготівкового долара на готівковий на суму $100 млн і першу операцію з аналогічного обміну EUR72 млн для вирішення питання з нестачею готівкової інвалюти в касах окремих банків, що виникла через ситуативні логістичні труднощі з її доставкою з-за кордону.
Як повідомила пресслужба регулятора у понеділок, у доларовій угоді взяли участь 11 із 14 системно важливих банків, а щодо євро - 7 із 14.
Регулятор зазначив, що в угоді щодо євро учасники не викупили ще EUR28 млн, запропоновані НБУ, що свідчить про поступове вирішення проблеми.
НБУ також рекомендував банкам збільшити обсяги ввезення готівкової валюти.
Як повідомлялося, Національний банк 7 вересня обміняв банкам EUR100 млн готівки на безготівку.
Регулятор уточнив, що операції обміну безготівкової валюти на готівку здійснюватимуться, доки це буде потрібно. Результати відповідних операцій публікуватимуть у день проведення у фейсбуці й телеграмі.
Центробанк уточнив, що такі операції не впливатимуть на міжнародні резерви.
Раніше повідомлялося, що клієнти низки банків скаржаться на відмови, затримки або запровадження комісій фінустановами за видачу валюти з депозитних рахунків.
Василь-Рівне
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  #<1 ... 9937993899399940
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