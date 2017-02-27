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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9936993799389939
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 09:42

Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.75
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edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 10:06

Національний банк провів емісію додаткових 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій.

Про це свідчать дані НБУ.

Так, станом на 12 вересня портфель ОВДП НБУ становив 604,57 млрд грн, а станом на 13 вересня досягнув 619,57 млрд грн - це свідчить про викуп регулятором держоблігацій у вівторок на суму 15 млрд грн.
Таким чином, загальна сума фінансування бюджету у вересні становить +30 млрд, а з початку війни вже 315 млрд грн.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/13/691423/
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 10:12

  jump написав:Національний банк провів емісію додаткових 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій.

Про це свідчать дані НБУ.

Так, станом на 12 вересня портфель ОВДП НБУ становив 604,57 млрд грн, а станом на 13 вересня досягнув 619,57 млрд грн - це свідчить про викуп регулятором держоблігацій у вівторок на суму 15 млрд грн.
Таким чином, загальна сума фінансування бюджету у вересні становить +30 млрд, а з початку війни вже 315 млрд грн.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/13/691423/

емісія, інфляція, девальвація, зубожіння...
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 10:14

  копейка написав:І готівковий долар фактично присутній у банках чи є лише повідомлення НБУ про підкріплення, як це було минулого тижня?

в приват24, обмеження при замовленні готівки: "Через тимчасові труднощі з доставкою готівкової валюти та для задоволення потреб більшої кількості клієнтів максимальна сума замовлення складає 1000 USD на день"
Fenimor
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 10:47

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.75
🇪🇺EUR 41.00 41.30

🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.90 41.30
edvardd
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  #<1 ... 9936993799389939
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