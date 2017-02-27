Національний банк провів емісію додаткових 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій.
Про це свідчать дані НБУ.
Так, станом на 12 вересня портфель ОВДП НБУ становив 604,57 млрд грн, а станом на 13 вересня досягнув 619,57 млрд грн - це свідчить про викуп регулятором держоблігацій у вівторок на суму 15 млрд грн. Таким чином, загальна сума фінансування бюджету у вересні становить +30 млрд, а з початку війни вже 315 млрд грн. https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/13/691423/
jump написав:Національний банк провів емісію додаткових 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій.
Про це свідчать дані НБУ.
Так, станом на 12 вересня портфель ОВДП НБУ становив 604,57 млрд грн, а станом на 13 вересня досягнув 619,57 млрд грн - це свідчить про викуп регулятором держоблігацій у вівторок на суму 15 млрд грн. Таким чином, загальна сума фінансування бюджету у вересні становить +30 млрд, а з початку війни вже 315 млрд грн. https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/13/691423/
копейка написав:І готівковий долар фактично присутній у банках чи є лише повідомлення НБУ про підкріплення, як це було минулого тижня?
в приват24, обмеження при замовленні готівки: "Через тимчасові труднощі з доставкою готівкової валюти та для задоволення потреб більшої кількості клієнтів максимальна сума замовлення складає 1000 USD на день"
Цікаво, що військові зарплати і премії зовсім не впливають на курс долярчика! А це - дивно, так як від своїх колег чую, що лише деякі доробляють якісь там свої домашні ремонти(дружини керують цим), деякі - купили(для чого ВЖЕ їм це - не розумію?) автівки! А всі решта, яких більшість - конвертують всю свою гривню на долярчики!(їхні дружини просто купують в обмінках і не заморочуються з різними конвертаційними депо)
Тож - все ж таки, хтось ШТУЧНО керує курсом? Тоді, просто цікаво - який на моменті РЕАЛЬНИЙ курс долара? 👁️👁️ І в яку сторону він піде після війни/нашої перемоги?!
Успіх написав:Цікаво, що військові зарплати і премії зовсім не впливають на курс долярчика! А це - дивно, так як від своїх колег чую, що лише деякі доробляють якісь там свої домашні ремонти(дружини керують цим), деякі - купили(для чого ВЖЕ їм це - не розумію?) автівки! А всі решта, яких більшість - конвертують всю свою гривню на долярчики!(їхні дружини просто купують в обмінках і не заморочуються з різними конвертаційними депо)
Тож - все ж таки, хтось ШТУЧНО керує курсом? Тоді, просто цікаво - який на моменті РЕАЛЬНИЙ курс долара? 👁️👁️ І в яку сторону він піде після війни/нашої перемоги?!