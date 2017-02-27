RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9937993899399940>
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 09:42

Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.75
🇪🇺EUR 41.00 41.30
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7802
З нами з: 20.11.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 2349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 10:06

Національний банк провів емісію додаткових 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій.

Про це свідчать дані НБУ.

Так, станом на 12 вересня портфель ОВДП НБУ становив 604,57 млрд грн, а станом на 13 вересня досягнув 619,57 млрд грн - це свідчить про викуп регулятором держоблігацій у вівторок на суму 15 млрд грн.
Таким чином, загальна сума фінансування бюджету у вересні становить +30 млрд, а з початку війни вже 315 млрд грн.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/13/691423/
jump
 
Повідомлень: 3868
З нами з: 18.08.09
Подякував: 100 раз.
Подякували: 878 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 10:12

  jump написав:Національний банк провів емісію додаткових 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій.

Про це свідчать дані НБУ.

Так, станом на 12 вересня портфель ОВДП НБУ становив 604,57 млрд грн, а станом на 13 вересня досягнув 619,57 млрд грн - це свідчить про викуп регулятором держоблігацій у вівторок на суму 15 млрд грн.
Таким чином, загальна сума фінансування бюджету у вересні становить +30 млрд, а з початку війни вже 315 млрд грн.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/13/691423/

емісія, інфляція, девальвація, зубожіння...
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29643
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 10:14

  копейка написав:І готівковий долар фактично присутній у банках чи є лише повідомлення НБУ про підкріплення, як це було минулого тижня?

в приват24, обмеження при замовленні готівки: "Через тимчасові труднощі з доставкою готівкової валюти та для задоволення потреб більшої кількості клієнтів максимальна сума замовлення складає 1000 USD на день"
Fenimor
 
Повідомлень: 40
З нами з: 23.10.08
Подякував: 64 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 10:47

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.75
🇪🇺EUR 41.00 41.30

🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.90 41.30
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7802
З нами з: 20.11.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 2349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 11:35

  flyman написав:емісія, інфляція, девальвація, зубожіння...

Повідомляю для тих хто в танку, перше слово пропущене,а саме причина цього всього, це повномаштабна війна від рашафашистів.
А курс почав знижуватись, значить готівка таки доїхала до відділень...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12408
З нами з: 30.12.09
Подякував: 558 раз.
Подякували: 3443 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 11:40

За крок до перевороту думок!©

Цікаво, що військові зарплати і премії зовсім не впливають на курс долярчика!
А це - дивно, так як від своїх колег чую, що лише деякі доробляють якісь там свої домашні ремонти(дружини керують цим), деякі - купили(для чого ВЖЕ їм це - не розумію?) автівки! А всі решта, яких більшість - конвертують всю свою гривню на долярчики!(їхні дружини просто купують в обмінках і не заморочуються з різними конвертаційними депо)

Тож - все ж таки, хтось ШТУЧНО керує курсом? ;)
Тоді, просто цікаво - який на моменті РЕАЛЬНИЙ курс долара? ;) 👁️👁️
І в яку сторону він піде після війни/нашої перемоги?!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3901
З нами з: 18.03.21
Подякував: 148 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 12:50

  Успіх написав:Тож - все ж таки, хтось ШТУЧНО керує курсом? ;)
Тоді, просто цікаво - який на моменті РЕАЛЬНИЙ курс долара? ;)

так, цей хтось - держава)

пс. штучно керувати ціною може тільки монополіст.
equinox
 
Повідомлень: 353
З нами з: 12.12.13
Подякував: 83 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 12:57

  Успіх написав:Цікаво, що військові зарплати і премії зовсім не впливають на курс долярчика!
А це - дивно, так як від своїх колег чую, що лише деякі доробляють якісь там свої домашні ремонти(дружини керують цим), деякі - купили(для чого ВЖЕ їм це - не розумію?) автівки! А всі решта, яких більшість - конвертують всю свою гривню на долярчики!(їхні дружини просто купують в обмінках і не заморочуються з різними конвертаційними депо)

Тож - все ж таки, хтось ШТУЧНО керує курсом? ;)
Тоді, просто цікаво - який на моменті РЕАЛЬНИЙ курс долара? ;) 👁️👁️
І в яку сторону він піде після війни/нашої перемоги?!

високий, і піде ще догори
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29643
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1426 раз.
Подякували: 2553 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 13:50

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.75
🇪🇺EUR 41.00 41.30

🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.90 41.30

Дешевшає
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7755
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 794 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9937993899399940>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3112, 3113, 3114
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31138 34153425
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 вер, 2022 13:28
phantom_systems
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 164, 165, 166
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1657 11983590
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 вер, 2022 13:59
ЛАД
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7973 22795698
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 11:34
2daphne

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.