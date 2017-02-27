|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 вер, 2022 13:54
Investor_K написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.75
🇪🇺EUR 41.00 41.30
🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.90 41.30
Дешевшає
Я вимагаю від модераторів дати вам і Флаймену звання гіганти думок.
Таких глубин аналіза і грунтовності прогнозів форум ще не бачив.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12408
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 558 раз.
- Подякували: 3443 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Вів 13 вер, 2022 14:02
Fenimor написав: копейка написав:
І готівковий долар фактично присутній у банках чи є лише повідомлення НБУ про підкріплення, як це було минулого тижня?
в приват24, обмеження при замовленні готівки: "Через тимчасові труднощі з доставкою готівкової валюти та для задоволення потреб більшої кількості клієнтів максимальна сума замовлення складає 1000 USD на день"
Теорія не цікава.
На практиці м. Львів. Приват – валюти немає, навіть перекази гривнею, Альфа – немає, Укрексім – немає.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 469
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 303 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31138
|34153428
|
|
|1657
|11983590
|
Суб 10 вер, 2022 13:59
ЛАД
|
|7973
|22795698
|
|