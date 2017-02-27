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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9937993899399940
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 13:54

  Investor_K написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.75
🇪🇺EUR 41.00 41.30

🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.90 41.30

Дешевшає

Я вимагаю від модераторів дати вам і Флаймену звання гіганти думок.
Таких глубин аналіза і грунтовності прогнозів форум ще не бачив.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:02

  Fenimor написав:
  копейка написав:І готівковий долар фактично присутній у банках чи є лише повідомлення НБУ про підкріплення, як це було минулого тижня?

в приват24, обмеження при замовленні готівки: "Через тимчасові труднощі з доставкою готівкової валюти та для задоволення потреб більшої кількості клієнтів максимальна сума замовлення складає 1000 USD на день"

Теорія не цікава.
На практиці м. Львів. Приват – валюти немає, навіть перекази гривнею, Альфа – немає, Укрексім – немає.
копейка
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