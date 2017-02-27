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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9937993899399940
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 13:54

  Investor_K написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.75
🇪🇺EUR 41.00 41.30

🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.90 41.30

Дешевшає

Я вимагаю від модераторів дати вам і Флаймену звання гіганти думок.
Таких глубин аналіза і грунтовності прогнозів форум ще не бачив.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:02

  Fenimor написав:
  копейка написав:І готівковий долар фактично присутній у банках чи є лише повідомлення НБУ про підкріплення, як це було минулого тижня?

в приват24, обмеження при замовленні готівки: "Через тимчасові труднощі з доставкою готівкової валюти та для задоволення потреб більшої кількості клієнтів максимальна сума замовлення складає 1000 USD на день"

Теорія не цікава.
На практиці м. Львів. Приват – валюти немає, навіть перекази гривнею, Альфа – немає, Укрексім – немає.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Всім привіт!
Зняв гривню. Готовий купувати.
Сьогодні трохи присів єврік...

Як гадаєте, чи може ще просісти в середу, четвер ? Чи не варто вийоживатися та йти купувати по 40,9 ?

Бо яж як всі, минулого тижня купував по 40,3... тож, ну ви розумієте (-:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:49

  копейка написав:
  Fenimor написав:
  копейка написав:І готівковий долар фактично присутній у банках чи є лише повідомлення НБУ про підкріплення, як це було минулого тижня?

в приват24, обмеження при замовленні готівки: "Через тимчасові труднощі з доставкою готівкової валюти та для задоволення потреб більшої кількості клієнтів максимальна сума замовлення складає 1000 USD на день"

Теорія не цікава.
На практиці м. Львів. Приват – валюти немає, навіть перекази гривнею, Альфа – немає, Укрексім – немає.

на практиці - тільки що, під замовлення, забрав в приваті 1К уе
equinox
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 14:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

в миру бакс вверх, если не одумается завтра и у нас. видимо в сша с инфляцией хреново...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 15:02

  Zebra написав:
Хоча в банках відсутня валюта, то поки що не факт. Навіс депо людей, що не можуть отримати валюту зростає.

Депозиты с конвертацией начались в июле, т.е. первые из них закончатся в октябре.
Тогда и будет видна картина.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 15:12

  Amat написав:Всім привіт!
Зняв гривню. Готовий купувати.
Сьогодні трохи присів єврік...

Як гадаєте, чи може ще просісти в середу, четвер ? Чи не варто вийоживатися та йти купувати по 40,9 ?

Бо яж як всі, минулого тижня купував по 40,3... тож, ну ви розумієте (-:

Поки шо євро вниз.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 15:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Уже ожидал на фоне побед с фронта, что курс упадёт - но нет) Держится.

А с другой стороны, а чего ему падать? Нет никаких объективных причин
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 15:32

  equinox написав:
  копейка написав:На практиці м. Львів. Приват – валюти немає, навіть перекази гривнею, Альфа – немає, Укрексім – немає.

на практиці - тільки що, під замовлення, забрав в приваті 1К уе

Яке місто?
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 15:40

  Успіх написав:Цікаво, що військові зарплати і премії зовсім не впливають на курс долярчика!
А це - дивно, так як від своїх колег чую, що лише деякі доробляють якісь там свої домашні ремонти(дружини керують цим), деякі - купили(для чого ВЖЕ їм це - не розумію?) автівки! А всі решта, яких більшість - конвертують всю свою гривню на долярчики!(їхні дружини просто купують в обмінках і не заморочуються з різними конвертаційними депо)
!
Впливають і суттєво. Можна припустити, що фактором зростання курсу з початку вересня були і з/п, і саме купівля валюти за неї з чт. не дає знизитися курсу при позитивних чинниках для грн. Сьогодішня картина схожа з чт, лише з часовою відмінністю, коли на позитивних факторах для грн курс став знижатися, набігли покупці і повернули курс на той же рівень.
Visky
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