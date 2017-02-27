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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 вер, 2022 13:54
Investor_K написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 41.55 41.75
🇪🇺EUR 41.00 41.30
🇺🇸USD 41.50 41.70
🇪🇺EUR 40.90 41.30
Дешевшає
Я вимагаю від модераторів дати вам і Флаймену звання гіганти думок.
Таких глубин аналіза і грунтовності прогнозів форум ще не бачив.
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somilitark
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Додано: Вів 13 вер, 2022 14:02
Fenimor написав: копейка написав:
І готівковий долар фактично присутній у банках чи є лише повідомлення НБУ про підкріплення, як це було минулого тижня?
в приват24, обмеження при замовленні готівки: "Через тимчасові труднощі з доставкою готівкової валюти та для задоволення потреб більшої кількості клієнтів максимальна сума замовлення складає 1000 USD на день"
Теорія не цікава.
На практиці м. Львів. Приват – валюти немає, навіть перекази гривнею, Альфа – немає, Укрексім – немає.
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Додано: Вів 13 вер, 2022 14:38
Всім привіт!
Зняв гривню. Готовий купувати.
Сьогодні трохи присів єврік...
Як гадаєте, чи може ще просісти в середу, четвер ? Чи не варто вийоживатися та йти купувати по 40,9 ?
Бо яж як всі, минулого тижня купував по 40,3... тож, ну ви розумієте (-:
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Amat
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Додано: Вів 13 вер, 2022 14:49
копейка написав: Fenimor написав: копейка написав:
І готівковий долар фактично присутній у банках чи є лише повідомлення НБУ про підкріплення, як це було минулого тижня?
в приват24, обмеження при замовленні готівки: "Через тимчасові труднощі з доставкою готівкової валюти та для задоволення потреб більшої кількості клієнтів максимальна сума замовлення складає 1000 USD на день"
Теорія не цікава.
На практиці м. Львів. Приват – валюти немає, навіть перекази гривнею, Альфа – немає, Укрексім – немає.
на практиці - тільки що, під замовлення, забрав в приваті 1К уе
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equinox
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Додано: Вів 13 вер, 2022 14:52
в миру бакс вверх, если не одумается завтра и у нас. видимо в сша с инфляцией хреново...
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чик
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Додано: Вів 13 вер, 2022 15:02
Zebra написав:
Хоча в банках відсутня валюта, то поки що не факт. Навіс депо людей, що не можуть отримати валюту зростає.
Депозиты с конвертацией начались в июле, т.е. первые из них закончатся в октябре.
Тогда и будет видна картина.
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vladimir07
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Додано: Вів 13 вер, 2022 15:12
Amat написав:
Всім привіт!
Зняв гривню. Готовий купувати.
Сьогодні трохи присів єврік...
Як гадаєте, чи може ще просісти в середу, четвер ? Чи не варто вийоживатися та йти купувати по 40,9 ?
Бо яж як всі, минулого тижня купував по 40,3... тож, ну ви розумієте (-:
Поки шо євро вниз.
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Investor_K
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Додано: Вів 13 вер, 2022 15:30
Уже ожидал на фоне побед с фронта, что курс упадёт - но нет) Держится.
А с другой стороны, а чего ему падать? Нет никаких объективных причин
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Andrey2512
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Додано: Вів 13 вер, 2022 15:32
equinox написав: копейка написав:
На практиці м. Львів. Приват – валюти немає, навіть перекази гривнею, Альфа – немає, Укрексім – немає.
на практиці - тільки що, під замовлення, забрав в приваті 1К уе
Яке місто?
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копейка
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Додано: Вів 13 вер, 2022 15:40
Успіх написав:
Цікаво, що військові зарплати і премії зовсім не впливають на курс долярчика!
А це - дивно, так як від своїх колег чую, що лише деякі доробляють якісь там свої домашні ремонти(дружини керують цим), деякі - купили(для чого ВЖЕ їм це - не розумію?) автівки! А всі решта, яких більшість - конвертують всю свою гривню на долярчики!(їхні дружини просто купують в обмінках і не заморочуються з різними конвертаційними депо)
!
Впливають і суттєво. Можна припустити, що фактором зростання курсу з початку вересня були і з/п, і саме купівля валюти за неї з чт. не дає знизитися курсу при позитивних чинниках для грн. Сьогодішня картина схожа з чт, лише з часовою відмінністю, коли на позитивних факторах для грн курс став знижатися, набігли покупці і повернули курс на той же рівень.
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Visky
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