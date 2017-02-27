Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............13.09.2022..........14.09.2022
дата розрахунку..............12.09.2022...........13.09.2022
Євро.................................37,097..................37,2159
...+0.32%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0177
(вчера 1.0145).
Индекс доллара DXY в 15-00 107.80
(вчера 108.14)
До 15-29 доллар продолжал падение, начавшееся еще на прошлой неделе, после чего резко подскочил вверх. За 40 минут индекс вырос примерно на 1.5%, потом наступило что-то похожее на стабилизацию, но вряд ли эта стабильность продержится долго.
Как уже сообщалось, НБУ вчера выкупил военных облигаций на 15 млрд. Операция проведена точно такая же, как и в предыдущий понедельник. Это похоже на попытку как-то организовать и упорядочить процесс, но в ее успехе у меня есть сомнения. Такие вещи требуют оперативности.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 вересня 2022 року, до державного бюджету
залучено 1 445 613 340,01
грн (за курсом НБУ).
Ошибку в дате не исправлял, потому что это цитата
Из них:
- до 05.04.2023 - 203 дня - 12% - 18 276 500,52 грн;
- до 27.09.2023 - 378 дней - 14% - 2 962 534,56 грн;
- до 13.03.2024 - 546 дней - 16% - 165 978 000,00 грн;
- до 15.06.2023 - 274 дня - 2.5% - 3 792 480,87 евро;
- до 11.01.2024 - 484 дня - 2.5% - 30 129 300,00 евро.
Достаточно необычным в этом размещении является то, что было предложено два выпуска в евро и ни одного в долларе. Более длинные из них с досрочным погашением. Именно в последнем выпуске был привлечен основной объем, весь по одной заявке.
Из всех заявок на все выпуски была отклонена только одна, это была заявка небольшого объема на короткий выпуск в евро с запросом доходности много выше остальных. Воспринимать эту заявку серьезно у меня не получается.