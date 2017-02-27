📉Падіння ВВП у 2022 році вони оцінюють як -32%. І прогнозують вони це падіння ще у першому кварталі 2023-го, але вже з другого кварталу наступного року прогнозують зростання ВВП і як результат 2023 очікують +4% ВВП (номінально 129 млрд $).
💵 Курс гривні до долару ICU в цьому році очікує 40, а в наступному 45 грн/$
🏦 Чомусь також прогнозують падіння резервів до 19 млрд $. Не дуже згоден з цим.
Дефіцит бюджету у цьому році бачать як 21% до ВВП, а в наступному році 15%…
📈Ну і боргове навантаження в 2023 році стане вже 99% від ВВП.
Інфляція в США перевищила прогнози: ФРС може знову різко підвищити ставки
Індекс споживчих цін у Сполучених Штатах у серпні зріс на 0,1%, хоча економісти очікували його скорочення на 0,1% – очікується, що Федрезерв втретє поспіль підвищить ставки на 75 базисних пунктів.
Про це повідомляє Financial Times, Bloomberg.
Ціни у серпні відновили зростання після того, як залишилися незмінними за підсумком липня. У річному вимірі інфляція становила 8,3% у серпні, дещо сповільнившись.
Базова інфляція, який виключає ціни на нестабільні продовольчі й енергетичні компоненти, виріс на 0,6% порівняно з липнем і на 6,3% порівняно з минулим роком. Усі показники серпня перевищили попередні прогнози економістів. Ціни на проживання, харчування та медичне обслуговування зробили найбільший внесок у зростання цін.
Після оприлюднення даних прибутковість казначейських облігацій різко зросла, тоді як ф’ючерси на індекс S&P 500 знизилися, а долар зріс. Трейдери очікують, що ФРС підвищить процентні ставки на 75 базисних пунктів для реагування на рівень інфляції.
Витрати на продукти харчування зросли на 11,4% порівняно з минулим роком, найбільше з 1979 року. Ціни на електроенергію зросли на 15,8%, найбільше з 1981 року.
Натомість ціни на бензин у серпні впали на 10,6%, що стало найбільшим місячним падінням за понад два роки.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............13.09.2022..........14.09.2022 дата розрахунку..............12.09.2022...........13.09.2022 Євро.................................37,097..................37,2159...+0.32% Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0177 (вчера 1.0145).
Индекс доллара DXY в 15-00 107.80 (вчера 108.14) До 15-29 доллар продолжал падение, начавшееся еще на прошлой неделе, после чего резко подскочил вверх. За 40 минут индекс вырос примерно на 1.5%, потом наступило что-то похожее на стабилизацию, но вряд ли эта стабильность продержится долго.
Как уже сообщалось, НБУ вчера выкупил военных облигаций на 15 млрд. Операция проведена точно такая же, как и в предыдущий понедельник. Это похоже на попытку как-то организовать и упорядочить процесс, но в ее успехе у меня есть сомнения. Такие вещи требуют оперативности.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 вересня 2022 року, до державного бюджету залучено 1 445 613 340,01 грн (за курсом НБУ). Ошибку в дате не исправлял, потому что это цитата Из них: - до 05.04.2023 - 203 дня - 12% - 18 276 500,52 грн; - до 27.09.2023 - 378 дней - 14% - 2 962 534,56 грн; - до 13.03.2024 - 546 дней - 16% - 165 978 000,00 грн; - до 15.06.2023 - 274 дня - 2.5% - 3 792 480,87 евро; - до 11.01.2024 - 484 дня - 2.5% - 30 129 300,00 евро. Достаточно необычным в этом размещении является то, что было предложено два выпуска в евро и ни одного в долларе. Более длинные из них с досрочным погашением. Именно в последнем выпуске был привлечен основной объем, весь по одной заявке. Из всех заявок на все выпуски была отклонена только одна, это была заявка небольшого объема на короткий выпуск в евро с запросом доходности много выше остальных. Воспринимать эту заявку серьезно у меня не получается.
jump написав:Національний банк провів емісію додаткових 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій. Про це свідчать дані НБУ. Так, станом на 12 вересня портфель ОВДП НБУ становив 604,57 млрд грн, а станом на 13 вересня досягнув 619,57 млрд грн - це свідчить про викуп регулятором держоблігацій у вівторок на суму 15 млрд грн. Таким чином, загальна сума фінансування бюджету у вересні становить +30 млрд, а з початку війни вже 315 млрд грн. https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/13/691423/
емісія, інфляція, девальвація, зубожіння...
Судячи з вашої писанини (постійного скиглення) у вас все життя - зубожіння...
Міжнародний валютний фонд виділив Україні $1,4 мільярда додаткової підтримки. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Twitter. У телефонній розмові президент обговорив із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою майбутню співпрацю для зміцнення фінансової стабільності України. Також Зеленський подякував директорці Міжнародного валютного фонду за виділену допомогу. 13-е число для нас не таке вже і погане