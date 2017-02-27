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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9939994099419942>
Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:18

📊Компанія ICU опублікувала свій макропрогноз

📉Падіння ВВП у 2022 році вони оцінюють як -32%. І прогнозують вони це падіння ще у першому кварталі 2023-го, але вже з другого кварталу наступного року прогнозують зростання ВВП і як результат 2023 очікують +4% ВВП (номінально 129 млрд $).

💵 Курс гривні до долару ICU в цьому році очікує 40, а в наступному 45 грн/$

🏦 Чомусь також прогнозують падіння резервів до 19 млрд $. Не дуже згоден з цим.

Дефіцит бюджету у цьому році бачать як 21% до ВВП, а в наступному році 15%…

📈Ну і боргове навантаження в 2023 році стане вже 99% від ВВП.

https://t.me/yzheleznyak/2408?single
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:22

  копейка написав:
  equinox написав:
  копейка написав:На практиці м. Львів. Приват – валюти немає, навіть перекази гривнею, Альфа – немає, Укрексім – немає.

на практиці - тільки що, під замовлення, забрав в приваті 1К уе

Яке місто?

київщина, сільське відділення.

До речі про "хтось ШТУЧНО керує курсом" - штучний курс це коли курс є а валюти немає, о це штучне керування.
Обмінки мають курс і мають валюту, тож у них ринковий курс.
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 16:57

Інфляція в США перевищила прогнози: ФРС може знову різко підвищити ставки

Індекс споживчих цін у Сполучених Штатах у серпні зріс на 0,1%, хоча економісти очікували його скорочення на 0,1% – очікується, що Федрезерв втретє поспіль підвищить ставки на 75 базисних пунктів.

Про це повідомляє Financial Times, Bloomberg.

Ціни у серпні відновили зростання після того, як залишилися незмінними за підсумком липня. У річному вимірі інфляція становила 8,3% у серпні, дещо сповільнившись.

Базова інфляція, який виключає ціни на нестабільні продовольчі й енергетичні компоненти, виріс на 0,6% порівняно з липнем і на 6,3% порівняно з минулим роком. Усі показники серпня перевищили попередні прогнози економістів. Ціни на проживання, харчування та медичне обслуговування зробили найбільший внесок у зростання цін.

Після оприлюднення даних прибутковість казначейських облігацій різко зросла, тоді як ф’ючерси на індекс S&P 500 знизилися, а долар зріс. Трейдери очікують, що ФРС підвищить процентні ставки на 75 базисних пунктів для реагування на рівень інфляції.

Витрати на продукти харчування зросли на 11,4% порівняно з минулим роком, найбільше з 1979 року. Ціни на електроенергію зросли на 15,8%, найбільше з 1981 року.

Натомість ціни на бензин у серпні впали на 10,6%, що стало найбільшим місячним падінням за понад два роки.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 17:07

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............13.09.2022..........14.09.2022
дата розрахунку..............12.09.2022...........13.09.2022
Євро.................................37,097..................37,2159...+0.32%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0177 (вчера 1.0145).

Индекс доллара DXY в 15-00 107.80 (вчера 108.14)
До 15-29 доллар продолжал падение, начавшееся еще на прошлой неделе, после чего резко подскочил вверх. За 40 минут индекс вырос примерно на 1.5%, потом наступило что-то похожее на стабилизацию, но вряд ли эта стабильность продержится долго.

Как уже сообщалось, НБУ вчера выкупил военных облигаций на 15 млрд. Операция проведена точно такая же, как и в предыдущий понедельник. Это похоже на попытку как-то организовать и упорядочить процесс, но в ее успехе у меня есть сомнения. Такие вещи требуют оперативности.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 вересня 2022 року, до державного бюджету
залучено 1 445 613 340,01 грн (за курсом НБУ).
Ошибку в дате не исправлял, потому что это цитата :)
Из них:
- до 05.04.2023 - 203 дня - 12% - 18 276 500,52 грн;
- до 27.09.2023 - 378 дней - 14% - 2 962 534,56 грн;
- до 13.03.2024 - 546 дней - 16% - 165 978 000,00 грн;
- до 15.06.2023 - 274 дня - 2.5% - 3 792 480,87 евро;
- до 11.01.2024 - 484 дня - 2.5% - 30 129 300,00 евро.
Достаточно необычным в этом размещении является то, что было предложено два выпуска в евро и ни одного в долларе. Более длинные из них с досрочным погашением. Именно в последнем выпуске был привлечен основной объем, весь по одной заявке.
Из всех заявок на все выпуски была отклонена только одна, это была заявка небольшого объема на короткий выпуск в евро с запросом доходности много выше остальных. Воспринимать эту заявку серьезно у меня не получается.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 17:23

  flyman написав:
  jump написав:Національний банк провів емісію додаткових 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій.
Про це свідчать дані НБУ.
Так, станом на 12 вересня портфель ОВДП НБУ становив 604,57 млрд грн, а станом на 13 вересня досягнув 619,57 млрд грн - це свідчить про викуп регулятором держоблігацій у вівторок на суму 15 млрд грн.
Таким чином, загальна сума фінансування бюджету у вересні становить +30 млрд, а з початку війни вже 315 млрд грн.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/13/691423/

емісія, інфляція, девальвація, зубожіння...

Судячи з вашої писанини (постійного скиглення) у вас все життя - зубожіння...
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 17:34

12.09.2022/Коментар Національного банку щодо рівня інфляції в серпні 2022 р.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/komenta ... -2022-roku
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 17:53

МВФ виділив Україні додаткову підтримку на суму $1,4 мільярд

Міжнародний валютний фонд виділив Україні $1,4 мільярда додаткової підтримки.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Twitter.
У телефонній розмові президент обговорив із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою майбутню співпрацю для зміцнення фінансової стабільності України. Також Зеленський подякував директорці Міжнародного валютного фонду за виділену допомогу.
13-е число для нас не таке вже і погане :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:02

Держбюджет 2023. Долар буде по 42 грн, інфляція - 30%, половину грошей з держбюджету - на оборону
https://www.youtube.com/watch?v=U9qRF8z ... 0%A1%D0%9D
Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік: понад 50% на оборону
https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/13/691455/
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 20:11

  ТИХИЙ написав:Держбюджет 2023. Долар буде по 42 грн, інфляція - 30%, половину грошей з держбюджету - на оборону
https://www.youtube.com/watch?v=U9qRF8z ... 0%A1%D0%9D
Кабмін схвалив проєкт бюджету на 2023 рік: понад 50% на оборону
https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/13/691455/

По 42 грн? ну ооочень оптимистично.
75stasstas75
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75stasstas75 42 грн - середньорічний
alibob
 
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