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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 13 вер, 2022 21:12
42 уже... а ещё не "вечер" (осень-зима, отопительный сезон (?), война и т.д.) - на мой взгляд на весь 2023 год даже 50 будет не плохо.
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pirat-d
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Додано: Вів 13 вер, 2022 21:29
pirat-d написав:
42 уже... а ещё не "вечер" (осень-зима, отопительный сезон (?), война и т.д.) - на мой взгляд на весь 2023 год даже 50 будет не плохо.
Как по мне, рост выдыхается. Последний подскок был связан
с дефицитом налички и слухами, что НБУ в очередной раз повысит оф курс. Не сталося - наличку подвезли, курс НБУ на месте и курс на налике стал сползать потихоньку а тут ещё и
ЗСУ сюрприз преподнесли!))
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asti
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Додано: Вів 13 вер, 2022 21:31
asti написав: pirat-d написав:
42 уже... а ещё не "вечер" (осень-зима, отопительный сезон (?), война и т.д.) - на мой взгляд на весь 2023 год даже 50 будет не плохо.
Как по мне, рост выдыхается. Последний подскок был связан
с дефицитом налички и слухами, что НБУ в очередной раз повысит оф курс. Не сталося - наличку подвезли, курс НБУ на месте и курс на налике стал сползать потихоньку а тут ещё и
ЗСУ сюрприз преподнесли!))
Дай Бог, но повышение оф. курса до конца года, как минимум ещё раз читается.
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pirat-d
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Додано: Вів 13 вер, 2022 21:56
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............13.09.2022..........14.09.2022
дата розрахунку..............12.09.2022...........13.09.2022
Євро.................................37,097..................37,2159
...+0.32%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0177
(вчера 1.0145).
Индекс доллара DXY в 15-00 107.80
(вчера 108.14)
До 15-29 доллар продолжал падение, начавшееся еще на прошлой неделе, после чего резко подскочил вверх. За 40 минут индекс вырос примерно на 1.5%, потом наступило что-то похожее на стабилизацию, но вряд ли эта стабильность продержится долго.
Как уже сообщалось, НБУ вчера выкупил военных облигаций на 15 млрд. Операция проведена точно такая же, как и в предыдущий понедельник. Это похоже на попытку как-то организовать и упорядочить процесс, но в ее успехе у меня есть сомнения. Такие вещи требуют оперативности.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 вересня 2022 року, до державного бюджету
залучено 1 445 613 340,01
грн (за курсом НБУ).
Ошибку в дате не исправлял, потому что это цитата
Из них:
- до 05.04.2023 - 203 дня - 12% - 18 276 500,52 грн;
- до 27.09.2023 - 378 дней - 14% - 2 962 534,56 грн;
- до 13.03.2024 - 546 дней - 16% - 165 978 000,00 грн;
- до 15.06.2023 - 274 дня - 2.5% - 3 792 480,87 евро;
- до 11.01.2024 - 484 дня - 2.5% - 30 129 300,00 евро.
Достаточно необычным в этом размещении является то, что было предложено два выпуска в евро и ни одного в долларе. Более длинные из них с досрочным погашением. Именно в последнем выпуске был привлечен основной объем, весь по одной заявке.
Из всех заявок на все выпуски была отклонена только одна, это была заявка небольшого объема на короткий выпуск в евро с запросом доходности много выше остальных. Воспринимать эту заявку серьезно у меня не получается.
Мені цікаво, хто вкладається в євро під 2.5 % коли інфляція в єврозоні близько 10%
"То ли лыжи не едут, то ли я еб№нутый" - из воспоминаний укуренного пастора Шлага
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Хомякоид
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Додано: Вів 13 вер, 2022 22:17
Хомякоид написав:
Мені цікаво, хто вкладається в євро під 2.5 % коли інфляція в єврозоні близько 10%
Наверно тот, кто считает, что это способ потерять меньше, чем при других доступных вложениях. Общая ситуация в мировой экономике такова, что сколь-нибудь надежных и одновременно прибыльных активов не видно. У нас все еще печальней.
Бывает время зарабатывать, а бывает время пытаться сохранить заработанное (это сложнее).
Похоже, некий инвестор решил сделать ставку на то, что евро будет укрепляться. На всякий случай напомню, что крупный покупатель таких бумаг был один.
Подозреваю, что этого инвестора меньше всего волнует, сколько колбасы он сможет купить на эти 30 млн.
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Сибарит
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