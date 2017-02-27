Сибарит написав:

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з...............13.09.2022..........14.09.2022дата розрахунку..............12.09.2022...........13.09.2022Євро.................................37,097.....................+0.32%Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0145).Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 108.14)До 15-29 доллар продолжал падение, начавшееся еще на прошлой неделе, после чего резко подскочил вверх. За 40 минут индекс вырос примерно на 1.5%, потом наступило что-то похожее на стабилизацию, но вряд ли эта стабильность продержится долго.Как уже сообщалось, НБУ вчера выкупил военных облигаций на 15 млрд. Операция проведена точно такая же, как и в предыдущий понедельник. Это похоже на попытку как-то организовать и упорядочить процесс, но в ее успехе у меня есть сомнения. Такие вещи требуют оперативности.За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 6 вересня 2022 року, до державного бюджетузалученогрн (за курсом НБУ).Ошибку в дате не исправлял, потому что это цитатаИз них:- до 05.04.2023 - 203 дня - 12% - 18 276 500,52 грн;- до 27.09.2023 - 378 дней - 14% - 2 962 534,56 грн;- до 13.03.2024 - 546 дней - 16% - 165 978 000,00 грн;- до 15.06.2023 - 274 дня - 2.5% - 3 792 480,87 евро;- до 11.01.2024 - 484 дня - 2.5% - 30 129 300,00 евро.Достаточно необычным в этом размещении является то, что было предложено два выпуска в евро и ни одного в долларе. Более длинные из них с досрочным погашением. Именно в последнем выпуске был привлечен основной объем, весь по одной заявке.Из всех заявок на все выпуски была отклонена только одна, это была заявка небольшого объема на короткий выпуск в евро с запросом доходности много выше остальных. Воспринимать эту заявку серьезно у меня не получается.