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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9940994199429943
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 15:43

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.70 41.90
🇪🇺EUR 40.80 41.10

🇺🇸USD 41.75 42.00
🇪🇺EUR 40.85 41.20
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 18:10

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.70 41.90
🇪🇺EUR 40.80 41.10

🇺🇸USD 41.75 42.00
🇪🇺EUR 40.85 41.20

🇺🇸USD 41.70 41.90
🇪🇺EUR 40.80 41.10
edvardd
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З нами з: 20.11.08
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 18:19

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.70 41.90
🇪🇺EUR 40.80 41.10

🇺🇸USD 41.75 42.00
🇪🇺EUR 40.85 41.20

Как интересно, ойро на 2% дешевле, хотя на самом деле сейчас 1,00
Ромасик
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