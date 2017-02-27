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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 14 вер, 2022 15:43
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 41.70 41.90
🇪🇺EUR 40.80 41.10
🇺🇸USD 41.75 42.00
🇪🇺EUR 40.85 41.20
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edvardd
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Додано: Сер 14 вер, 2022 18:10
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 41.70 41.90
🇪🇺EUR 40.80 41.10
🇺🇸USD 41.75 42.00
🇪🇺EUR 40.85 41.20
🇺🇸USD 41.70 41.90
🇪🇺EUR 40.80 41.10
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edvardd
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- Подякували: 2359 раз.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 18:19
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 41.70 41.90
🇪🇺EUR 40.80 41.10
🇺🇸USD 41.75 42.00
🇪🇺EUR 40.85 41.20
Как интересно, ойро на 2% дешевле, хотя на самом деле сейчас 1,00
-
Ромасик
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Додано: Сер 14 вер, 2022 19:37
Ромасик написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 41.70 41.90
🇪🇺EUR 40.80 41.10
🇺🇸USD 41.75 42.00
🇪🇺EUR 40.85 41.20
Как интересно, ойро на 2% дешевле, хотя на самом деле сейчас 1,00
Твк. Цікаво.
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Investor_K
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Додано: Сер 14 вер, 2022 19:43
Ромасик написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 41.70 41.90
🇪🇺EUR 40.80 41.10
🇺🇸USD 41.75 42.00
🇪🇺EUR 40.85 41.20
Как интересно, ойро на 2% дешевле, хотя на самом деле сейчас 1,00
Менш ліквідний, менше попиту
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rationalism2
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Додано: Сер 14 вер, 2022 20:11
Менш ліквідний? В обмінниках не приймають?
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Investor_K
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