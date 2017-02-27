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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9940994199429943
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 15:43

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.70 41.90
🇪🇺EUR 40.80 41.10

🇺🇸USD 41.75 42.00
🇪🇺EUR 40.85 41.20
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 18:10

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.70 41.90
🇪🇺EUR 40.80 41.10

🇺🇸USD 41.75 42.00
🇪🇺EUR 40.85 41.20

🇺🇸USD 41.70 41.90
🇪🇺EUR 40.80 41.10
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 18:19

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.70 41.90
🇪🇺EUR 40.80 41.10

🇺🇸USD 41.75 42.00
🇪🇺EUR 40.85 41.20

Как интересно, ойро на 2% дешевле, хотя на самом деле сейчас 1,00
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 19:43

  Ромасик написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 41.70 41.90
🇪🇺EUR 40.80 41.10

🇺🇸USD 41.75 42.00
🇪🇺EUR 40.85 41.20

Как интересно, ойро на 2% дешевле, хотя на самом деле сейчас 1,00


Менш ліквідний, менше попиту
rationalism2
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Менш ліквідний? В обмінниках не приймають?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 20:45

  Investor_K написав:Менш ліквідний? В обмінниках не приймають?

недвига. расчёт только доллар.
авто. расчёт только доллар.
крутилки - доллар
beee
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 21:43

  beee написав:
  Investor_K написав:Менш ліквідний? В обмінниках не приймають?

недвига. расчёт только доллар.
авто. расчёт только доллар.
крутилки - доллар

надо брать, что дают, особенно за недвигу :lol:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 21:59

  Игорь Алексеевич написав:
  beee написав:
  Investor_K написав:Менш ліквідний? В обмінниках не приймають?

недвига. расчёт только доллар.
авто. расчёт только доллар.
крутилки - доллар

надо брать, что дают, особенно за недвигу :lol:

Кстати идея. Нужно добавить в обьяву- принимаю крипту
beee
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 22:44

  beee написав:
  Investor_K написав:Менш ліквідний? В обмінниках не приймають?

недвига. расчёт только доллар.
авто. расчёт только доллар.
крутилки - доллар



ну смотря какая недвига - если в Европе то евро, в Турции кстати тоже в евро прайсы выставляют.... Поэтому у кого какие взгляды и планы на недвигу :mrgreen:

Ну а в Украине - то бакс
Востаннє редагувалось greenback1996 в Сер 14 вер, 2022 22:52, всього редагувалось 1 раз.
greenback1996
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 22:46

  Investor_K написав:Менш ліквідний? В обмінниках не приймають?

Скорее, его больше в обменки сдают.
Приток наличных евро в страну идет автобусами ежедневно.
antey1969
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  #<1 ... 9940994199429943
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