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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 9941994299439944 Додано: Сер 14 вер, 2022 23:27 Дивно, що у валют.курсі вже настав "комунізм", а на фронтах Успіх написав: detroytred



Ну, я краще не поясню, ніж так, як пояснює мій колега по зброї >>>>>

Bobua написав: 40млн жителів, купа зброї із Заходу, і така дивна ситуація, що ми й досі, майже 6міс у війську, а нас і до цього часу не "підсиджують" люди з тилів, з вимогами типу "посуньтесь, ми теж хочемо постріляти москвинів..."

Якби щомісяця на передову заходили нові вояки -- путіноїди би вже нині замислились би, мабуть, про нашу "демілітаризацію". А так... Про що їм думати??



От УПА -- якось на самій лише підтримці населення воювали. І довгооооо... От УПА -- якось на самій лише підтримці населення воювали. І довгооооо...

=======



І, взагалі, в мого колеги є декілька схожих дописів - як і що потрібно зробити для покращення якості ЗСУ!



От я щось схоже спробую сформулювати/як я бачу покращення для солдатів/бійців ЗСУ.

В ідеалі (наприклад, для мене) було б так:

1. Прийняти закон, щоб що 3-4міс. була ротація. Тобто - 1лям на фронт, а інший лям - з фронту додому. Через 3-4міс. - знову змінились - одні туди, другі - додому. На протязі місяця - думаю таку ротацію можна зробити/провести. І щоб державі дуже напряжно не було з пільгами для військових, то поврізати ці пільги на половину - тож вийдуть ті самі витрати))



2. Прийняти закон, щоб кожен міг вибирати зразу, де він хоче бути тих 3-4міс. - в тилу, чи на передку(повірте, що багато хто хоче як і в тил, так і напередок! Якщо буде бракувати людей саме на передку, ну тоді брати тих, хто служив/має хоч якесь зелене поняття у військовій справі)



Тоді, майже, не було б "втомлених від війни", а було б більше мотивованих/ефективних бійців!

Бо, багатьом в тилу(як от моєму братові) скучно - багато хто з них рветься на передок! Одні - просто люблять військову справу/їм це цікаво і вони хочуть показати себе в справжніх боях! Інші - хочуть на передок, щоб просто покращити фінансове становище своєї сім'ї.

Але і ті, і другі - будуть мотивовані/ефективні!👍

А це - пряма якість бійців!👍



Думаю, що за пів року повномасштабної війни (а можна було і до війни) таке придумати/продумати! detroytredНу, я краще не поясню, ніж так, як пояснює мій колега по зброї >>>>>=======І, взагалі, в мого колеги є декілька схожих дописів - як і що потрібно зробити для покращення якості ЗСУ!От я щось схоже спробую сформулювати/як я бачу покращення для солдатів/бійців ЗСУ.В ідеалі (наприклад, для мене) було б так:1. Прийняти закон, щоб що 3-4міс. була ротація. Тобто - 1лям на фронт, а інший лям - з фронту додому. Через 3-4міс. - знову змінились - одні туди, другі - додому. На протязі місяця - думаю таку ротацію можна зробити/провести. І щоб державі дуже напряжно не було з пільгами для військових, то поврізати ці пільги на половину - тож вийдуть ті самі витрати))2. Прийняти закон, щоб кожен міг вибирати зразу, де він хоче бути тих 3-4міс. - в тилу, чи на передку(повірте, що багато хто хоче як і в тил, так і напередок! Якщо буде бракувати людей саме на передку, ну тоді брати тих, хто служив/має хоч якесь зелене поняття у військовій справі)Тоді, майже, не було б "втомлених від війни", а було б більше мотивованих/ефективних бійців!Бо, багатьом в тилу(як от моєму братові) скучно - багато хто з них рветься на передок! Одні - просто люблять військову справу/їм це цікаво і вони хочуть показати себе в справжніх боях! Інші - хочуть на передок, щоб просто покращити фінансове становище своєї сім'ї.Але і ті, і другі - будуть мотивовані/ефективні!👍А це - пряма якість бійців!👍Думаю, що за пів року повномасштабної війни (а можна було і до війни) таке придумати/продумати!



Ні. Для найціківішої гри цього року (курсової) -- в глибокі тили треба шастати частіше (щомісяця хоч би на тиждень...)

Або ж мають бути особливі умови в зарплатному банку.







Втім, ситуація в цілому дедалі більше нагадує мені сміховинку про будні волонтерів. Десь отака вона:

"

-- А підкажіть як нам завести свого волонтера? Мій чоловік ще аж і в АТО був, а волонтера й досі не маємо. А хай би був. Помагав би...

-- Тю! Ото ви зтупили. Давно вже пора було завести собі волонтера. Найкраще заводити короткошерстих волонтерів...

"



Втім, здається, таке саме ставлення у нас і до війська. Вочевидь, воно майже всіма сприймається як "короткошерсте"...

І ситуація ця дивна. Незрозуміло чому власники "прихованих плінтусів", багатомільйонних депозитів, акцій і т.п. приємних речей, або навіть і просто лише убогих квартир, вважають (справді?) ніби хтось інший має захищати їхні активи. Та і життя теж... Бо трупні мішки й пересувні крематорії планувались же ж для українців. Для всіх неготових "співпрацювати".

Чи, можливо, більшість таки мала плани на "співпрацю", а ЗСУ їм всім завадила??



А от в Ізраїлі чомусь не співпрацюють з невдоволеними сусідами.

Раніше мені завжди здавалось, що тема гебрейства у світі невиправдано роздута. От як може бути аж стільки розмов про країну, яка розміром з одну невеличку укр.область?

Але ні... Якщо і справді там через війну проходить все населення, то це таки про щось та свідчить. І якось і нема підстав обзивати їх, наприклад, хитродупенками. Якісь межі "хитрощам" вони таки ставлять для себе...



Загрібати жар чужими руками -- це типовий підхід для середньовіччя, з його строками військ.служби по 25років (== все життя, фактично), хоча тоді шляхта, все ж таки, масово була у війську. Але ж нині ХХІст., "нікто нікаму нічєво нє должен", хай хоч що це означає. І може статись так, що от післязавтра нападуть прибульці, а все людство, замість воювати, піде в анабіоз -- перечікувати. Принаймні, у книзі Ф. Пола щось таке було.

Я би ще збагнув, якби якась багата людина самостійно (й офіційно) оплачувала роботу військового (чи двох), аби не робити то все самостійно. Скинулись і ПВК створили. У США у ХVIIIст. навіть цілий загін треба було озброїти. Кожному крутелику. Але цікаво, чи ж багато у нас таких людей? І 1хх (чи 2хх?) тисяч гривень на одного вояка (включно з харчуванням, спорядженням, кулями-бомбочками, ПММ і амортизаціями) -- то навряд чи досить, якщо враховувати як погано, натужно, зі скрипом навіть при таких зарплатах заповнюються військові "вакансії". І людей, що особисто (за себе) платять аж такі податки (половина заробітку -- див. cost.ua ), навряд чи є сотні тисяч в Україні...



Натомість, нашу оборону забезпечує хто завгодно у світі, але чомусь не все населення країни (власними силами -- на фронтах, хоч місяць щороку побути, кожному(!); чи, малоймовірно, -- великими грошима). Натомість, населення інколи скаржиться на щось напрочуд екзотичне, наприклад, що йому [населенню] не дають гроші на перевезення меблів, меблів Карл(!), у спокійніші місця. Там, де буде безпечнішне втомлюватись від війни. До речі, втома почалась ще аж на поч.березня. От, зі статті ВВС за 4.3.22р: "Я помічаю по собі, більшості близьких і клієнтів перехід до цієї фази емоційної виснаженості: ВТОМА, опускаються руки, думки, що все намарне, провина, втрата відчуття контролю над своїм життям і бажання сховатися і залягти на дно." Але чи ж не пора вже піднятись з того дна??

А про ціну газу і малі субсидії наразі вже були скарги? Чи ще не сезон?



Нам якось неймовірно пощастило, що світ допомагає...

Чи, може, якби допомоги не було, то країна таки взялась би за розум?

Чи було би як у часи Запоріжської Січі? Здатні воювати вибороли би собі нестійкий анклав, а решта безуспішно, на жаль, перечікувала окупантів, щоразу гірших і людожерніших...?





Особливо мені сумно чути-бачити як військові за свої зарплати, наприклад, ремонтують фронтові автівки. Чи ще щось таке роблять. Порушуючи тим самим розумні причинно-наслідкові зв'язки...

От справді -- таке враження, ніби все оце найбільше треба частині з пари сотень тисяч людей на фронті.

А в тилах дехто буде, мабуть, дивуватись тихенько (поки що...), чому ми тут не потратимо всі-всі зарплати і не забезпечимо себе всім-всім потрібним. Подібну точку зору вже зустрічав... Чимось схожа на "ремонт під ключ". Ага. І "підрядники" забагато беруть, як завжди ж. А мали би все купити вигідно, і працювати задарма..., чи не так? Пановееее... На фронт, хоч на пів рочку, і покажіть всім як треба робити!

Хоча, в тилу заробляти таки простіше. Особливо у наші благословенні часи "безумовного базового доходу".



І у часи якогось небувалого комунізму в питаннях валютного курсу.

От 28 банків, що дають змогу щомісяця заробляти майже як на фронті (~4тис₴*28банків=112т₴/міс; або навіть і "командирські" ~5тис₴*28=140т₴/міс): https://mustbe.ml/tables/club50k Лише треба здавати готівкову валюту і купувати міжбанківську. І трошечки нервуватись за ненадійну частину з переліку. І найприємніше -- не казатимуть, що таку "зарплату" треба кудись жертвувати. Бо то ж не зарплата, хахаха.

От вчора готівкове євро банки приймали по 40.8 (чи й дорожче?), а депозитне продавали по 37.45, і так ~1343€ на 1 банк.

+9тис₴ в квартал на кожні 100тис₴ вкладів.

Це +36тис₴ за рік.

+36%. Чистими. Країна воює бачте...

По долару ще цікавіше! (41.5-36.93=4.57) *1353$ = 6183₴;

+12.3тис₴ в квартал на кожні 100тис₴ вкладів.

Це +49.5тис₴ за рік. Або й більше, якщо припустити, що у гуртових валютників може бути ще вищий курс.

+49.5%. Річних. Чистими. У валюті. Миленько. Як можна не воювати задля такої милоти для людей у тилу чи й за кордоном...

Хоча ні. Чекайте. Це ж найкраща різниця. А якщо взяти всі банки разом, закинути їх в ел.таблицю, порахувати, то буде всього 44.2% річних по доларовій таблиці (144,432₴ прибутку в квартал при вкладенні 1,306,099₴), або 31.5% по євровій таблиці (71,033₴ прибутку в квартал при вкладенні 902,199₴)

32...44% річних, коли майже увесь час лишаєтесь у валюті... Казково. А дехто не вірив, що "комунізм" настане...



А якісь дивні люди на фронтах (де нема ні банків, ні обмінок, ні навіть вже й електрики, а часто навіть і техн.води чи зв'язку) триматимуть на плаву всю цю систему. І курсову, і банківську, і всю іншу... А особливо смішні з них -- ще й своїми зарплатами покращуватимуть рівень захисту. Водночас -- майже не маючи доступу до тилових міжбанкіських бонусів... Вельмишановне #МінОборони -- чого ж це лише військові на фронтах не долучені до всього цього "валютного комунізму"? Чому б і їм не зробити у тому самому зарплатному банку теж таку карусельку. Але зі збільшеним місячним лімітом (28*50=1,4млн₴, з гарним курсом онлайн здачі валют, і з можливість завести ще й свою валюту в банк, який і досі має необмежену суму гарантування, я сподіваюсь...)



Але загалом я таки згоден з точкою зору посполитих тиловиків на все оце. Дивним -- дивнеє... І якби я від початку знав, що все локалізується на півдні й сході, а з нас, з "березневих", замість замінити на нових (тилових) -- чомусь нескінченно робитимуть дивних і "короткошерстих", то запросто перечекав би весну й літо десь у горах. І хіба що на зиму вирішував, що краще: ризикнути жити у місті, чи податись в село, чи ще щось...



Схоже, що головною помилкою путлєра було бомбардування всієї України в перший же день. Чи може це якийсь наш диверсант йому порадив...

Мабуть, багато людей якось раптом відчули, що от і їхнє майно та життя під загрозою, і що треба таки щось робити. І тому були черги до військоматів. Зараз вже нема, я так розумію?

А якби наступ від початку був лише десь так на чверть країни (від кордонів на сході, півдні), то, мабуть, решта країни передусім поцікавилась би, а де ж спротив прифронтових жителів?



А наразі -- ставлення до військових як до "короткошерстих" привчає, мабуть, суспільство до ухиляння... Аж цікаво, і які-такі єрмаки цю модель придумали? А для повного "закріплення матеріалу" ще "треба буде кинути" військових з пільгами й пенсіями. Правильно, єрмаки? (до речі, на сайті ПФУ і досі нема військ.стажу, хоч вже й пів року в ЗСУ).





А ще цікаво якби напад був на ЄС, НАТО і т.п.

Теоретично, високотехнологічна зброя Заходу запросто перемолола би будь-яку важку техніку москвинів. Але як зупинити орду бидла, щасливого вбивати за пару тис.$/міс, якщо нікому буде стояти на фронті і їх зупиняти? Не можна ж хаймарсами перекрити рух розпорошеної орди зомбі... Напалмом? Цілодобово?? Тут було трохи фосфору від москвинів, але чомусь нечасто. Можливо, це для них складно/дорого/незручно...?



Але якщо і для українців фронтові 3000$/міс -- то, як виявились, "не гроші", навіть коли йдеться про захист свого майна, і рідного середовища життя, і навіть після багатовікових скарг про свою бідність... (тут







А на фронті (й поблизу), наразі -- електрики нема, техн.вода з перебоями, зв'язку й інету довго не було... Як жити без інету? Навіть і не почитаєш, як там нині країна... А потім повернемось -- а там вже буде в розпалі сценарій давно описаний Джо Холдеманом у книзі "Безкінечна війна" (є укр. і в інеті).

Або не буде. Бо може вже є. З такими то міжбанк.іграми... Ні. Для найціківішої гри цього року (курсової) -- в глибокі тили треба шастати частіше (щомісяця хоч би на тиждень...)Або ж мають бути особливі умови в зарплатному банку.Втім, ситуація в цілому дедалі більше нагадує мені сміховинку про будні волонтерів. Десь отака вона:-- А підкажіть як нам завести свого волонтера? Мій чоловік ще аж і в АТО був, а волонтера й досі не маємо. А хай би був. Помагав би...-- Тю! Ото ви зтупили. Давно вже пора було завести собі волонтера. Найкраще заводити короткошерстих волонтерів...Втім, здається, таке саме ставлення у нас і до війська. Вочевидь, воно майже всіма сприймається як "короткошерсте"...І ситуація ця дивна. Незрозуміло чому власники "прихованих плінтусів", багатомільйонних депозитів, акцій і т.п. приємних речей, або навіть і просто лише убогих квартир, вважають (справді?) ніби хтось інший має захищати їхні активи. Та і життя теж... Бо трупні мішки й пересувні крематорії планувались же ж для українців. Для всіх неготових "співпрацювати".Чи, можливо, більшість таки мала плани на "співпрацю", а ЗСУ їм всім завадила??А от в Ізраїлі чомусь не співпрацюють з невдоволеними сусідами.Раніше мені завжди здавалось, що тема гебрейства у світі невиправдано роздута. От як може бути аж стільки розмов про країну, яка розміром з одну невеличку укр.область?Але ні... Якщо і справді там через війну проходить все населення, то це таки про щось та свідчить. І якось і нема підстав обзивати їх, наприклад, хитродупенками. Якісь межі "хитрощам" вони таки ставлять для себе...Загрібати жар чужими руками -- це типовий підхід для середньовіччя, з його строками військ.служби по 25років (== все життя, фактично), хоча тоді шляхта, все ж таки, масово була у війську. Але ж нині ХХІст., "нікто нікаму нічєво нє должен", хай хоч що це означає. І може статись так, що от післязавтра нападуть прибульці, а все людство, замість воювати, піде в анабіоз -- перечікувати. Принаймні, у книзі Ф. Пола щось таке було.Я би ще збагнув, якби якась багата людина самостійно (й офіційно) оплачувала роботу військового (чи двох), аби не робити то все самостійно. Скинулись і ПВК створили. У США у ХVIIIст. навіть цілий загін треба було озброїти. Кожному крутелику. Але цікаво, чи ж багато у нас таких людей? І 1хх (чи 2хх?) тисяч гривень на одного вояка (включно з харчуванням, спорядженням, кулями-бомбочками, ПММ і амортизаціями) -- то навряд чи досить, якщо враховувати як погано, натужно, зі скрипом навіть при таких зарплатах заповнюються військові "вакансії". І людей, що особисто (за себе) платять аж такі податки (половина заробітку -- див. cost.ua ), навряд чи є сотні тисяч в Україні...Натомість, нашу оборону забезпечує хто завгодно у світі, але чомусь не все населення країни (власними силами -- на фронтах, хоч місяць щороку побути, кожному(!); чи, малоймовірно, -- великими грошима). Натомість, населення інколи скаржиться на щось напрочуд екзотичне, наприклад, що йому [населенню] не дають гроші на перевезення меблів, меблів Карл(!), у спокійніші місця. Там, де буде безпечнішне втомлюватись від війни. До речі, втома почалась ще аж на поч.березня. От, зі статті ВВС за 4.3.22р: "Я помічаю по собі, більшості близьких і клієнтів перехід до цієї фази емоційної виснаженості: ВТОМА, опускаються руки, думки, що все намарне, провина, втрата відчуття контролю над своїм життям і бажання сховатися і залягти на дно." Але чи ж не пора вже піднятись з того дна??А про ціну газу і малі субсидії наразі вже були скарги? Чи ще не сезон?Нам якось неймовірно пощастило, що світ допомагає...Чи, може, якби допомоги не було, то країна таки взялась би за розум?Чи було би як у часи Запоріжської Січі? Здатні воювати вибороли би собі нестійкий анклав, а решта безуспішно, на жаль, перечікувала окупантів, щоразу гірших і людожерніших...?Особливо мені сумно чути-бачити як військові за свої зарплати, наприклад, ремонтують фронтові автівки. Чи ще щось таке роблять. Порушуючи тим самим розумні причинно-наслідкові зв'язки...От справді -- таке враження, ніби все оце найбільше треба частині з пари сотень тисяч людей на фронті.А в тилах дехто буде, мабуть, дивуватись тихенько (поки що...), чому ми тут не потратимо всі-всі зарплати і не забезпечимо себе всім-всім потрібним. Подібну точку зору вже зустрічав... Чимось схожа на "ремонт під ключ".Ага. І "підрядники" забагато беруть, як завжди ж. А мали би все купити вигідно, і працювати задарма..., чи не так? Пановееее... На фронт, хоч на пів рочку, і покажіть всім як треба робити!Хоча, в тилу заробляти таки простіше. Особливо у наші благословенні часи "безумовного базового доходу".От 28 банків, що дають змогу щомісяця заробляти майже як на фронті (~4тис₴*28банків=112т₴/міс; або навіть і "командирські" ~5тис₴*28=140т₴/міс):Лише треба здавати готівкову валюту і купувати міжбанківську. І трошечки нервуватись за ненадійну частину з переліку. І найприємніше -- не казатимуть, що таку "зарплату" треба кудись жертвувати. Бо то ж не зарплата, хахаха.От вчора готівкове євро банки приймали по 40.8 (чи й дорожче?), а депозитне продавали по 37.45, і так ~1343€ на 1 банк.+9тис₴ в квартал на кожні 100тис₴ вкладів.Це +36тис₴ за рік.+36%. Чистими. Країна воює бачте...По долару ще цікавіше! (41.5-36.93=4.57) *1353$ = 6183₴;+12.3тис₴ в квартал на кожні 100тис₴ вкладів.Це +49.5тис₴ за рік. Або й більше, якщо припустити, що у гуртових валютників може бути ще вищий курс.+49.5%. Річних. Чистими. У валюті. Миленько. Як можна не воювати задля такої милоти для людей у тилу чи й за кордоном...Хоча ні. Чекайте. Це ж найкраща різниця. А якщо взяти всі банки разом, закинути їх в ел.таблицю, порахувати, то буде всього 44.2% річних по доларовій таблиці (144,432₴ прибутку в квартал при вкладенні 1,306,099₴), або 31.5% по євровій таблиці (71,033₴ прибутку в квартал при вкладенні 902,199₴)А якісь дивні люди на фронтах (де нема ні банків, ні обмінок, ні навіть вже й електрики, а часто навіть і техн.води чи зв'язку) триматимуть на плаву всю цю систему. І курсову, і банківську, і всю іншу... А особливо смішні з них -- ще й своїми зарплатами покращуватимуть рівень захисту. Водночас -- майже не маючи доступу до тилових міжбанкіських бонусів... Вельмишановне #МінОборони -- чого ж це лише військові на фронтах не долучені до всього цього "валютного комунізму"? Чому б і їм не зробити у тому самому зарплатному банку теж таку карусельку. Але зі збільшеним місячним лімітом (28*50=1,4млн₴, з гарним курсом онлайн здачі валют, і з можливість завести ще й свою валюту в банк, який і досі має необмежену суму гарантування, я сподіваюсь...)Але загалом я таки згоден з точкою зору посполитих тиловиків на все оце. Дивним -- дивнеє... І якби я від початку знав, що все локалізується на півдні й сході, а з нас, з "березневих", замість замінити на нових (тилових) -- чомусь нескінченно робитимуть дивних і "короткошерстих", то запросто перечекав би весну й літо десь у горах. І хіба що на зиму вирішував, що краще: ризикнути жити у місті, чи податись в село, чи ще щось...Схоже, що головною помилкою путлєра було бомбардування всієї України в перший же день. Чи може це якийсь наш диверсант йому порадив...Мабуть, багато людей якось раптом відчули, що от і їхнє майно та життя під загрозою, і що треба таки щось робити. І тому були черги до військоматів. Зараз вже нема, я так розумію?А якби наступ від початку був лише десь так на чверть країни (від кордонів на сході, півдні), то, мабуть, решта країни передусім поцікавилась би, а де ж спротив прифронтових жителів?А наразі -- ставлення до військових як до "короткошерстих" привчає, мабуть, суспільство до ухиляння... Аж цікаво, і які-такі єрмаки цю модель придумали? А для повного "закріплення матеріалу" ще "треба буде кинути" військових з пільгами й пенсіями. Правильно, єрмаки? (до речі, на сайті ПФУ і досі нема військ.стажу, хоч вже й пів року в ЗСУ).А ще цікаво якби напад був на ЄС, НАТО і т.п.Теоретично, високотехнологічна зброя Заходу запросто перемолола би будь-яку важку техніку москвинів. Але як зупинити орду бидла, щасливого вбивати за пару тис.$/міс, якщо нікому буде стояти на фронті і їх зупиняти? Не можна ж хаймарсами перекрити рух розпорошеної орди зомбі... Напалмом? Цілодобово?? Тут було трохи фосфору від москвинів, але чомусь нечасто. Можливо, це для них складно/дорого/незручно...?Але якщо і для українців фронтові 3000$/міс -- то, як виявились, "не гроші", навіть коли йдеться про захист свого майна, і рідного середовища життя, і навіть після багатовікових скарг про свою бідність... (тут Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні? колекція ХХІст.), і ще й до того, як виявилось, що в тилу чомусь дадуть гарнюньо заробляти на курсі..., то скільки запросить житель ЄС чи США?? Показовим є норвезький серіал "Окуповані". Там дуже притягнуті за вуха передумови, дуже нереалістичні, але базова їдея творців відео -- вони [ВВП на особу одне з найвищих на світі] майже і не опирались...А на фронті (й поблизу), наразі -- електрики нема, техн.вода з перебоями, зв'язку й інету довго не було... Як жити без інету? Навіть і не почитаєш, як там нині країна... А потім повернемось -- а там вже буде в розпалі сценарій давно описаний Джо Холдеманом у книзі "Безкінечна війна" (є укр. і в інеті).Або не буде. Бо може вже є. З такими то міжбанк.іграми... Bobua Повідомлень: 1159 З нами з: 24.08.10 Подякував: 97 раз. Подякували: 118 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 вер, 2022 23:47



Bobua написав: От вчора готівкове євро банки приймали по 40.8 (чи й дорожче?), а депозитне продавали по 37.45, і так ~1343€ на 1 банк.

+9тис₴ в квартал на кожні 100тис₴ вкладів.

Це +36тис₴ за рік.

+36%. Чистими. Країна воює бачте... От вчора готівкове євро банки приймали по 40.8 (чи й дорожче?), а депозитне продавали по 37.45, і так ~1343€ на 1 банк.+9тис₴ в квартал на кожні 100тис₴ вкладів.Це +36тис₴ за рік.+36%. Чистими. Країна воює бачте...

Точно совсем-совсем никакой разницы между продажей валюты сейчас и продажей обещаний отдать её потом? И почему курс продажи этих обещаний сравнивается с курсом покупки валюты на сегодня, а не хотя бы на дату, когда эти обещания будут исполняться?



Кстати, почему только 36к? После квартала их же можно опять вложить, значит в год получается уже больше 41к



Bobua написав: Водночас -- майже не маючи доступу до тилових міжбанкіських бонусів... Водночас -- майже не маючи доступу до тилових міжбанкіських бонусів...

Странно, а почему раньше в этой же ветке рассказывали, что жёны и прочие родственники военнослужащих вполне спокойно тратят их военные зарплаты в том числе и на вышеупомянутые депо? Столько букв, а корень всей мысли вызывает сомнения.Точно совсем-совсем никакой разницы между продажей валюты сейчас и продажей обещаний отдать её потом? И почему курс продажи этих обещаний сравнивается с курсом покупки валюты на сегодня, а не хотя бы на дату, когда эти обещания будут исполняться?Кстати, почему только 36к?После квартала их же можно опять вложить, значит в год получается уже больше 41кСтранно, а почему раньше в этой же ветке рассказывали, что жёны и прочие родственники военнослужащих вполне спокойно тратят их военные зарплаты в том числе и на вышеупомянутые депо? Востаннє редагувалось moveton в Сер 14 вер, 2022 23:52, всього редагувалось 1 раз. moveton

Повідомлень: 2313 З нами з: 23.03.18 Подякував: 10 раз. Подякували: 223 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 14 вер, 2022 23:51 moveton написав: Столько букв, а корень всей мысли вызывает сомнения.



Bobua написав: От вчора готівкове євро банки приймали по 40.8 (чи й дорожче?), а депозитне продавали по 37.45, і так ~1343€ на 1 банк.

+9тис₴ в квартал на кожні 100тис₴ вкладів.

Це +36тис₴ за рік.

+36%. Чистими. Країна воює бачте... От вчора готівкове євро банки приймали по 40.8 (чи й дорожче?), а депозитне продавали по 37.45, і так ~1343€ на 1 банк.+9тис₴ в квартал на кожні 100тис₴ вкладів.Це +36тис₴ за рік.+36%. Чистими. Країна воює бачте...

Точно совсем-совсем никакой разницы между продажей валюты сейчас и продажей обещаний отдать её потом? И почему курс продажи этих обещаний сравнивается с курсом покупки валюты на сегодня, а не хотя бы на дату, когда эти обещания будут исполняться?



Кстати, почему только 36к? После квартала их же можно опять вложить, значит в год получается уже больше 41к Столько букв, а корень всей мысли вызывает сомнения.Точно совсем-совсем никакой разницы между продажей валюты сейчас и продажей обещаний отдать её потом? И почему курс продажи этих обещаний сравнивается с курсом покупки валюты на сегодня, а не хотя бы на дату, когда эти обещания будут исполняться?Кстати, почему только 36к?После квартала их же можно опять вложить, значит в год получается уже больше 41к



Маєте 1343€

Хочете вкласти їх у банк, аби не носити з собою.

Але при вкладенні отримуєте одразу бонус -- ~5тис₴ І так 28разів на місяць...



Я на фронті і теж хочу цей бонус Маєте 1343€Хочете вкласти їх у банк, аби не носити з собою.Але при вкладенні отримуєте одразу бонус -- ~5тис₴ І так 28разів на місяць...Я на фронті і теж хочу цей бонус Bobua Повідомлень: 1159 З нами з: 24.08.10 Подякував: 97 раз. Подякували: 118 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 15 вер, 2022 00:00 Bobua написав: Маєте 1343€

Хочете вкласти їх у банк, аби не носити з собою.

Але при вкладенні отримуєте одразу бонус -- ~5тис₴ І так 28разів на місяць...



Я на фронті і теж хочу цей бонус Маєте 1343€Хочете вкласти їх у банк, аби не носити з собою.Але при вкладенні отримуєте одразу бонус -- ~5тис₴ І так 28разів на місяць...Я на фронті і теж хочу цей бонус

Поменять живые евро на обещание банка их отдать? Ну такое. Не уверен, что бонус окупается риском. А откуда на фронте взялись 1343€, когда там "електрики нема, техн.вода з перебоями, зв'язку й інету довго не було..."? Или всего этого нету, а евро раздают? Поменять живые евро на обещание банка их отдать? Ну такое. Не уверен, что бонус окупается риском. А откуда на фронте взялись 1343€, когда там "електрики нема, техн.вода з перебоями, зв'язку й інету довго не було..."? Или всего этого нету, а евро раздают? moveton

Повідомлень: 2313 З нами з: 23.03.18 Подякував: 10 раз. Подякували: 223 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9941994299439944 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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