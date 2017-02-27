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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 23:47
Столько букв, а корень всей мысли вызывает сомнения.
Bobua написав:
От вчора готівкове євро банки приймали по 40.8 (чи й дорожче?), а депозитне продавали по 37.45, і так ~1343€ на 1 банк.
+9тис₴ в квартал на кожні 100тис₴ вкладів.
Це +36тис₴ за рік.
+36%. Чистими. Країна воює бачте...
Точно совсем-совсем никакой разницы между продажей валюты сейчас и продажей обещаний отдать её потом? И почему курс продажи этих обещаний сравнивается с курсом покупки валюты на сегодня, а не хотя бы на дату, когда эти обещания будут исполняться?
Кстати, почему только 36к?
После квартала их же можно опять вложить, значит в год получается уже больше 41к
Bobua написав:
Водночас -- майже не маючи доступу до тилових міжбанкіських бонусів...
Странно, а почему раньше в этой же ветке рассказывали, что жёны и прочие родственники военнослужащих вполне спокойно тратят их военные зарплаты в том числе и на вышеупомянутые депо?
Востаннє редагувалось moveton
в Сер 14 вер, 2022 23:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 вер, 2022 23:51
moveton написав:
Столько букв, а корень всей мысли вызывает сомнения.
Bobua написав:
От вчора готівкове євро банки приймали по 40.8 (чи й дорожче?), а депозитне продавали по 37.45, і так ~1343€ на 1 банк.
+9тис₴ в квартал на кожні 100тис₴ вкладів.
Це +36тис₴ за рік.
+36%. Чистими. Країна воює бачте...
Точно совсем-совсем никакой разницы между продажей валюты сейчас и продажей обещаний отдать её потом? И почему курс продажи этих обещаний сравнивается с курсом покупки валюты на сегодня, а не хотя бы на дату, когда эти обещания будут исполняться?
Кстати, почему только 36к?
После квартала их же можно опять вложить, значит в год получается уже больше 41к
Маєте 1343€
Хочете вкласти їх у банк, аби не носити з собою.
Але при вкладенні отримуєте одразу бонус -- ~5тис₴ І так 28разів на місяць...
Я на фронті і теж хочу цей бонус
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Додано: Чет 15 вер, 2022 00:00
Bobua написав:
Маєте 1343€
Хочете вкласти їх у банк, аби не носити з собою.
Але при вкладенні отримуєте одразу бонус -- ~5тис₴ І так 28разів на місяць...
Я на фронті і теж хочу цей бонус
Поменять живые евро на обещание банка их отдать? Ну такое. Не уверен, что бонус окупается риском. А откуда на фронте взялись 1343€, когда там "електрики нема, техн.вода з перебоями, зв'язку й інету довго не було..."? Или всего этого нету, а евро раздают?
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Додано: Чет 15 вер, 2022 08:19
moveton написав:
Столько букв, а корень всей мысли вызывает сомнения.
Bobua написав:
От вчора готівкове євро банки приймали по 40.8 (чи й дорожче?), а депозитне продавали по 37.45, і так ~1343€ на 1 банк.
+9тис₴ в квартал на кожні 100тис₴ вкладів.
Це +36тис₴ за рік.
+36%. Чистими. Країна воює бачте...
Точно совсем-совсем никакой разницы между продажей валюты сейчас и продажей обещаний отдать её потом? И почему курс продажи этих обещаний сравнивается с курсом покупки валюты на сегодня, а не хотя бы на дату, когда эти обещания будут исполняться?
Кстати, почему только 36к?
После квартала их же можно опять вложить, значит в год получается уже больше 41к
Bobua написав:
Водночас -- майже не маючи доступу до тилових міжбанкіських бонусів...
Странно, а почему раньше в этой же ветке рассказывали, что жёны и прочие родственники военнослужащих вполне спокойно тратят их военные зарплаты в том числе и на вышеупомянутые депо?
Скільки активів вже переписали на родичів? У %.
Скільки платите родичам за роботу/незручності...? І який тоді буде % вигоди?
Про € помилився. Буржуйська ел.табл. підвела, мабуть. Реагує на "комуністичний" курс, контра...
Там не 32% річних, а ближче до $ -- 38.9%
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Додано: Чет 15 вер, 2022 08:35
moveton написав: Bobua написав:
Маєте 1343€
Хочете вкласти їх у банк, аби не носити з собою.
Але при вкладенні отримуєте одразу бонус -- ~5тис₴ І так 28разів на місяць...
Я на фронті і теж хочу цей бонус
Поменять живые евро на обещание банка их отдать? Ну такое. Не уверен, что бонус окупается риском. А откуда на фронте взялись 1343€, когда там "електрики нема, техн.вода з перебоями, зв'язку й інету довго не було..."? Или всего этого нету, а евро раздают?
Дійсно, дійсно.
Життя в тилу сповнене ризиками і небезпеками...
А валюту маю на поточних рахунках.
Але на фронті не маю можливості перевкласти її під 50% річних. А жаль...
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