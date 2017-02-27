Додано: Сер 14 вер, 2022 23:47

Bobua написав: От вчора готівкове євро банки приймали по 40.8 (чи й дорожче?), а депозитне продавали по 37.45, і так ~1343€ на 1 банк.

+9тис₴ в квартал на кожні 100тис₴ вкладів.

Це +36тис₴ за рік.

+36%. Чистими. Країна воює бачте... От вчора готівкове євро банки приймали по 40.8 (чи й дорожче?), а депозитне продавали по 37.45, і так ~1343€ на 1 банк.+9тис₴ в квартал на кожні 100тис₴ вкладів.Це +36тис₴ за рік.+36%. Чистими. Країна воює бачте...

Bobua написав: Водночас -- майже не маючи доступу до тилових міжбанкіських бонусів... Водночас -- майже не маючи доступу до тилових міжбанкіських бонусів...

Столько букв, а корень всей мысли вызывает сомнения.Точно совсем-совсем никакой разницы между продажей валюты сейчас и продажей обещаний отдать её потом? И почему курс продажи этих обещаний сравнивается с курсом покупки валюты на сегодня, а не хотя бы на дату, когда эти обещания будут исполняться?Кстати, почему только 36к?После квартала их же можно опять вложить, значит в год получается уже больше 41кСтранно, а почему раньше в этой же ветке рассказывали, что жёны и прочие родственники военнослужащих вполне спокойно тратят их военные зарплаты в том числе и на вышеупомянутые депо?