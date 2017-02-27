Столько букв, а корень всей мысли вызывает сомнения.
Bobua написав:От вчора готівкове євро банки приймали по 40.8 (чи й дорожче?), а депозитне продавали по 37.45, і так ~1343€ на 1 банк. +9тис₴ в квартал на кожні 100тис₴ вкладів. Це +36тис₴ за рік. +36%. Чистими. Країна воює бачте...
Точно совсем-совсем никакой разницы между продажей валюты сейчас и продажей обещаний отдать её потом? И почему курс продажи этих обещаний сравнивается с курсом покупки валюты на сегодня, а не хотя бы на дату, когда эти обещания будут исполняться?
Кстати, почему только 36к? После квартала их же можно опять вложить, значит в год получается уже больше 41к
Bobua написав:Водночас -- майже не маючи доступу до тилових міжбанкіських бонусів...
Странно, а почему раньше в этой же ветке рассказывали, что жёны и прочие родственники военнослужащих вполне спокойно тратят их военные зарплаты в том числе и на вышеупомянутые депо?
Востаннє редагувалось moveton в Сер 14 вер, 2022 23:52, всього редагувалось 1 раз.
moveton написав:Столько букв, а корень всей мысли вызывает сомнения.
Bobua написав:От вчора готівкове євро банки приймали по 40.8 (чи й дорожче?), а депозитне продавали по 37.45, і так ~1343€ на 1 банк. +9тис₴ в квартал на кожні 100тис₴ вкладів. Це +36тис₴ за рік. +36%. Чистими. Країна воює бачте...
Точно совсем-совсем никакой разницы между продажей валюты сейчас и продажей обещаний отдать её потом? И почему курс продажи этих обещаний сравнивается с курсом покупки валюты на сегодня, а не хотя бы на дату, когда эти обещания будут исполняться?
Кстати, почему только 36к? После квартала их же можно опять вложить, значит в год получается уже больше 41к
Маєте 1343€ Хочете вкласти їх у банк, аби не носити з собою. Але при вкладенні отримуєте одразу бонус -- ~5тис₴ І так 28разів на місяць...
Bobua написав:Маєте 1343€ Хочете вкласти їх у банк, аби не носити з собою. Але при вкладенні отримуєте одразу бонус -- ~5тис₴ І так 28разів на місяць...
Я на фронті і теж хочу цей бонус
Поменять живые евро на обещание банка их отдать? Ну такое. Не уверен, что бонус окупается риском. А откуда на фронте взялись 1343€, когда там "електрики нема, техн.вода з перебоями, зв'язку й інету довго не було..."? Или всего этого нету, а евро раздают?
moveton написав:Столько букв, а корень всей мысли вызывает сомнения.
Bobua написав:От вчора готівкове євро банки приймали по 40.8 (чи й дорожче?), а депозитне продавали по 37.45, і так ~1343€ на 1 банк. +9тис₴ в квартал на кожні 100тис₴ вкладів. Це +36тис₴ за рік. +36%. Чистими. Країна воює бачте...
Точно совсем-совсем никакой разницы между продажей валюты сейчас и продажей обещаний отдать её потом? И почему курс продажи этих обещаний сравнивается с курсом покупки валюты на сегодня, а не хотя бы на дату, когда эти обещания будут исполняться?
Кстати, почему только 36к? После квартала их же можно опять вложить, значит в год получается уже больше 41к
Bobua написав:Водночас -- майже не маючи доступу до тилових міжбанкіських бонусів...
Странно, а почему раньше в этой же ветке рассказывали, что жёны и прочие родственники военнослужащих вполне спокойно тратят их военные зарплаты в том числе и на вышеупомянутые депо?
Скільки активів вже переписали на родичів? У %. Скільки платите родичам за роботу/незручності...? І який тоді буде % вигоди?
Про € помилився. Буржуйська ел.табл. підвела, мабуть. Реагує на "комуністичний" курс, контра... Там не 32% річних, а ближче до $ -- 38.9%
Bobua написав:Маєте 1343€ Хочете вкласти їх у банк, аби не носити з собою. Але при вкладенні отримуєте одразу бонус -- ~5тис₴ І так 28разів на місяць...
Я на фронті і теж хочу цей бонус
Поменять живые евро на обещание банка их отдать? Ну такое. Не уверен, что бонус окупается риском. А откуда на фронте взялись 1343€, когда там "електрики нема, техн.вода з перебоями, зв'язку й інету довго не було..."? Или всего этого нету, а евро раздают?
Дійсно, дійсно. Життя в тилу сповнене ризиками і небезпеками...
А валюту маю на поточних рахунках. Але на фронті не маю можливості перевкласти її під 50% річних. А жаль...
moveton написав:Столько букв, а корень всей мысли вызывает сомнения.
Bobua написав:От вчора готівкове євро банки приймали по 40.8 (чи й дорожче?), а депозитне продавали по 37.45, і так ~1343€ на 1 банк. +9тис₴ в квартал на кожні 100тис₴ вкладів. Це +36тис₴ за рік. +36%. Чистими. Країна воює бачте...
Точно совсем-совсем никакой разницы между продажей валюты сейчас и продажей обещаний отдать её потом? И почему курс продажи этих обещаний сравнивается с курсом покупки валюты на сегодня, а не хотя бы на дату, когда эти обещания будут исполняться?
Кстати, почему только 36к? После квартала их же можно опять вложить, значит в год получается уже больше 41к
Bobua написав:Водночас -- майже не маючи доступу до тилових міжбанкіських бонусів...
Странно, а почему раньше в этой же ветке рассказывали, что жёны и прочие родственники военнослужащих вполне спокойно тратят их военные зарплаты в том числе и на вышеупомянутые депо?