Bobua написав:Маєте 1343€ Хочете вкласти їх у банк, аби не носити з собою. Але при вкладенні отримуєте одразу бонус -- ~5тис₴ І так 28разів на місяць...
Я на фронті і теж хочу цей бонус
Поменять живые евро на обещание банка их отдать? Ну такое. Не уверен, что бонус окупается риском. А откуда на фронте взялись 1343€, когда там "електрики нема, техн.вода з перебоями, зв'язку й інету довго не було..."? Или всего этого нету, а евро раздают?
Дійсно, дійсно. Життя в тилу сповнене ризиками і небезпеками...
А валюту маю на поточних рахунках. Але на фронті не маю можливості перевкласти її під 50% річних. А жаль...
moveton написав:Столько букв, а корень всей мысли вызывает сомнения.
Bobua написав:От вчора готівкове євро банки приймали по 40.8 (чи й дорожче?), а депозитне продавали по 37.45, і так ~1343€ на 1 банк. +9тис₴ в квартал на кожні 100тис₴ вкладів. Це +36тис₴ за рік. +36%. Чистими. Країна воює бачте...
Точно совсем-совсем никакой разницы между продажей валюты сейчас и продажей обещаний отдать её потом? И почему курс продажи этих обещаний сравнивается с курсом покупки валюты на сегодня, а не хотя бы на дату, когда эти обещания будут исполняться?
Кстати, почему только 36к? После квартала их же можно опять вложить, значит в год получается уже больше 41к
Bobua написав:Водночас -- майже не маючи доступу до тилових міжбанкіських бонусів...
Странно, а почему раньше в этой же ветке рассказывали, что жёны и прочие родственники военнослужащих вполне спокойно тратят их военные зарплаты в том числе и на вышеупомянутые депо?
Україна отримала отримала перші виплати від Європейського інвестиційного банку в розмірі 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб.Ці кошти є частиною другого пакету екстрених заходів солідарності від ЄІБ на суму 1,59 млрд євро.
Пакет підтримки в межах Екстрених заходів солідарності від ЄІБ розміром 1,59 млрд євро, що підкріплений гарантіями з бюджету ЄС, складається з двох блоків:
Негайна підтримка на загальну суму 1,05 млрд євро, з яких пів мільярда було перераховано 14 вересня 2022 р. Подальші виплати заплановані на найближчі дні. Відновлення проєктів, які ЄІБ фінансує в Україні, на загальну суму 540 млн євро. Фінансування цих проєктів відбуватиметься по мірі їх виконання.
Перші виплати у розмірі 500 млн євро допоможуть українському уряду покрити першочергові короткострокові фінансові потреби, забезпечити терміновий ремонт пошкоджених доріг, мостів і залізничної інфраструктури. Кошти також слугуватимуть підтримкою для стратегічних державних підприємств "Укравтодор" та "Укрзалізниця".
Станом на 1 вересня з початку війни Україна отримала 17,4 млрд доларів грантів та кредитів від іноземних партнерів, з них у серпні – 4,7 мільярда доларів.
Загалом з початку війни іноземна допомога покрила 55% потреби у додатковому фінансуванні бюджету (дефіциті та погашення боргів) – того обсягу, що не вдалося зібрати у вигляді податків та мит.
Загалом, від початку повномасштабної війни іноземне фінансування покрило 36% витрат державного бюджету. Решта – доходи податкової та митниці (34%), друк гривні НБУ (20%), військові облігації (10%).
У серпні від міжнародних партнерів надійшло 4,7 млрд дол кредитів та грантів. Таким чином вперше від початку війни іноземне фінансування повністю покрило бюджетні потреби у межах одного місяця, що сягнули 4,2 млрд доларів.
Значну частку з 4,7 млрд серпневих коштів передали Україні Сполучені Штати – 3 млрд доларів гранту, який партнери перерахували до Дня Незалежності України.
Крім цього, ЄС на початку серпня надав Україні 1 млрд євро кредитних коштів – першу частину пакету макрофінансової допомоги у розмірі 9 млрд євро. Друга частина допомоги обсягом 8 млрд затримується, хоча мала надійти до вересня.
Також кошти для підтримки фінансової стабільності України в серпні надійшли від Канади (кредит у 350 млн доларів США на закупівлю газу до опалювального сезону), Італія (200 млн євро кредитної допомоги) та Світового Банку (120 млн доларів кредиту). https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/6/691164/