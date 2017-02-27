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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9942994399449945>
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:35

  moveton написав:
  Bobua написав:Маєте 1343€
Хочете вкласти їх у банк, аби не носити з собою.
Але при вкладенні отримуєте одразу бонус -- ~5тис₴ І так 28разів на місяць...

Я на фронті і теж хочу цей бонус :)

Поменять живые евро на обещание банка их отдать? Ну такое. Не уверен, что бонус окупается риском. А откуда на фронте взялись 1343€, когда там "електрики нема, техн.вода з перебоями, зв'язку й інету довго не було..."? Или всего этого нету, а евро раздают?


Дійсно, дійсно.
Життя в тилу сповнене ризиками і небезпеками...

А валюту маю на поточних рахунках.
Але на фронті не маю можливості перевкласти її під 50% річних. А жаль...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

moveton написав:Столько букв, а корень всей мысли вызывает сомнения.

  Bobua написав:От вчора готівкове євро банки приймали по 40.8 (чи й дорожче?), а депозитне продавали по 37.45, і так ~1343€ на 1 банк.
+9тис₴ в квартал на кожні 100тис₴ вкладів.
Це +36тис₴ за рік.
+36%. Чистими. Країна воює бачте...

Точно совсем-совсем никакой разницы между продажей валюты сейчас и продажей обещаний отдать её потом? И почему курс продажи этих обещаний сравнивается с курсом покупки валюты на сегодня, а не хотя бы на дату, когда эти обещания будут исполняться?

Кстати, почему только 36к? ;) После квартала их же можно опять вложить, значит в год получается уже больше 41к 8)

  Bobua написав:Водночас -- майже не маючи доступу до тилових міжбанкіських бонусів...

Странно, а почему раньше в этой же ветке рассказывали, что жёны и прочие родственники военнослужащих вполне спокойно тратят их военные зарплаты в том числе и на вышеупомянутые депо?
К чему бы приняли это решение прямо сейчас? Много лет обсуждалось... Банк даёт зонтик в сухую погоду и забирает как только тучи появляются ... https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/kabmin-zmin ... zosib.html

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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:01

🇺🇸USD 41.90 42.20
🇪🇺EUR 41.20 41.80
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:11

Україна отримала отримала перші виплати від Європейського інвестиційного банку в розмірі 500 млн євро негайної допомоги для задоволення невідкладних потреб. Ці кошти є частиною другого пакету екстрених заходів солідарності від ЄІБ на суму 1,59 млрд євро.

Пакет підтримки в межах Екстрених заходів солідарності від ЄІБ розміром 1,59 млрд євро, що підкріплений гарантіями з бюджету ЄС, складається з двох блоків:

Негайна підтримка на загальну суму 1,05 млрд євро, з яких пів мільярда було перераховано 14 вересня 2022 р. Подальші виплати заплановані на найближчі дні.
Відновлення проєктів, які ЄІБ фінансує в Україні, на загальну суму 540 млн євро. Фінансування цих проєктів відбуватиметься по мірі їх виконання.

Перші виплати у розмірі 500 млн євро допоможуть українському уряду покрити першочергові короткострокові фінансові потреби, забезпечити терміновий ремонт пошкоджених доріг, мостів і залізничної інфраструктури. Кошти також слугуватимуть підтримкою для стратегічних державних підприємств "Укравтодор" та "Укрзалізниця".
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:13

Станом на 1 вересня з початку війни Україна отримала 17,4 млрд доларів грантів та кредитів від іноземних партнерів, з них у серпні – 4,7 мільярда доларів.

Загалом з початку війни іноземна допомога покрила 55% потреби у додатковому фінансуванні бюджету (дефіциті та погашення боргів) – того обсягу, що не вдалося зібрати у вигляді податків та мит.

Загалом, від початку повномасштабної війни іноземне фінансування покрило 36% витрат державного бюджету. Решта – доходи податкової та митниці (34%), друк гривні НБУ (20%), військові облігації (10%).

У серпні від міжнародних партнерів надійшло 4,7 млрд дол кредитів та грантів. Таким чином вперше від початку війни іноземне фінансування повністю покрило бюджетні потреби у межах одного місяця, що сягнули 4,2 млрд доларів.

Значну частку з 4,7 млрд серпневих коштів передали Україні Сполучені Штати – 3 млрд доларів гранту, який партнери перерахували до Дня Незалежності України.

Крім цього, ЄС на початку серпня надав Україні 1 млрд євро кредитних коштів – першу частину пакету макрофінансової допомоги у розмірі 9 млрд євро. Друга частина допомоги обсягом 8 млрд затримується, хоча мала надійти до вересня.

Також кошти для підтримки фінансової стабільності України в серпні надійшли від Канади (кредит у 350 млн доларів США на закупівлю газу до опалювального сезону), Італія (200 млн євро кредитної допомоги) та Світового Банку (120 млн доларів кредиту).
https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/6/691164/
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:44

  prodigy написав:🇺🇸USD 41.90 42.20
🇪🇺EUR 41.20 41.80
Что у вас там происходит в Одессе? Уже по 42 берут!
Самый высокий курс в стране!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:11

  asti написав:
  prodigy написав:🇺🇸USD 41.90 42.20
🇪🇺EUR 41.20 41.80
Что у вас там происходит в Одессе? Уже по 42 берут!
Самый высокий курс в стране!


як каже валютчик -"кожен дивиться на інших і курс зростає"
якщо хтось купує по 42.20, то курс відповідає потребам ринку
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:41

Чи купувати золото восени? Стрибки долара на міжнародному ринку та наслідки цього для України
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 12:45

Итак курс 42. Ровно 50% обесценивания от стабильных 28.

В среднем, гривна утрачивает в стоимости на 7% ежемесячно. Это до сих пор ГОДОВАЯ "прибыль" деполюдей во многих банках, после налогов... :oops:
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:17

  Moneta написав:Итак курс 42. Ровно 50% обесценивания от стабильных 28.

В среднем, гривна утрачивает в стоимости на 7% ежемесячно. Это до сих пор ГОДОВАЯ "прибыль" деполюдей во многих банках, после налогов... :oops:


мировая инфляция доллара 8-9%
депо в Украине 3-3,5%

крипка наше все
prodigy
 
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