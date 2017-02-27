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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 вер, 2022 13:17
Moneta написав:
Итак курс 42. Ровно 50% обесценивания от стабильных 28.
В среднем, гривна утрачивает в стоимости на 7% ежемесячно. Это до сих пор ГОДОВАЯ "прибыль" деполюдей во многих банках, после налогов...
50 % росту курса дає -33,33 % вартості (або обезцінення)
Як + 100 % до курса дає 50 % обезцінювання
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Додано: Чет 15 вер, 2022 13:25
Moneta написав:
Итак курс 42. Ровно 50% обесценивания от стабильных 28.
В среднем, гривна утрачивает в стоимости на 7% ежемесячно. Это до сих пор ГОДОВАЯ "прибыль" деполюдей во многих банках, после налогов...
За перших 12 років грн знецінилась майже в 5 разів з 1,72 до 8 за 1$, за наступних 11 років знову у 5 разів. Якщо такий темп надалі, то за ще 10 років 200грн/$.
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Ой+
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Додано: Чет 15 вер, 2022 13:27
Ой+ написав: Moneta написав:
Итак курс 42. Ровно 50% обесценивания от стабильных 28.
В среднем, гривна утрачивает в стоимости на 7% ежемесячно. Это до сих пор ГОДОВАЯ "прибыль" деполюдей во многих банках, после налогов...
За перших 12 років грн знецінилась майже в 5 разів з 1,72 до 8 за 1$, за наступних 11 років знову у 5 разів. Якщо такий темп надалі, то за ще 10 років 200грн/$.
Треба скиржувати у валюті
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Investor_K
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Додано: Чет 15 вер, 2022 13:51
Investor_K написав: Ой+ написав: Moneta написав:
Итак курс 42. Ровно 50% обесценивания от стабильных 28.
В среднем, гривна утрачивает в стоимости на 7% ежемесячно. Это до сих пор ГОДОВАЯ "прибыль" деполюдей во многих банках, после налогов...
За перших 12 років грн знецінилась майже в 5 разів з 1,72 до 8 за 1$, за наступних 11 років знову у 5 разів. Якщо такий темп надалі, то за ще 10 років 200грн/$.
Треба скиржувати у валюті
наприклад в EUR...
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Slon_Nosov
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Додано: Чет 15 вер, 2022 14:23
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............15.09.2022.........16.09.2022
дата розрахунку..............14.09.2022..........15.09.2022
Євро.................................36,543.................36,5137...-0.08%
Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9985 (вчера 0.9993).
Индекс доллара DXY в 15-00 109.71 (вчера 109.60)
Сутки прошли очень спокойно.
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Сибарит
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Додано: Чет 15 вер, 2022 14:26
Вітаю. Сьогодні якась дивина у Запоріжжі. $ 41.90-42.20 30
Якщо потрібно придбати котлету - а її немає. Продають з приносу. У Дніпрі - будь ласка, любий об'єм вранці 41.80
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knoppixx
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