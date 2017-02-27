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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9942994399449945
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:17

  Moneta написав:Итак курс 42. Ровно 50% обесценивания от стабильных 28.

В среднем, гривна утрачивает в стоимости на 7% ежемесячно. Это до сих пор ГОДОВАЯ "прибыль" деполюдей во многих банках, после налогов... :oops:


50 % росту курса дає -33,33 % вартості (або обезцінення)
Як + 100 % до курса дає 50 % обезцінювання
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:25

  Moneta написав:Итак курс 42. Ровно 50% обесценивания от стабильных 28.

В среднем, гривна утрачивает в стоимости на 7% ежемесячно. Это до сих пор ГОДОВАЯ "прибыль" деполюдей во многих банках, после налогов... :oops:

За перших 12 років грн знецінилась майже в 5 разів з 1,72 до 8 за 1$, за наступних 11 років знову у 5 разів. Якщо такий темп надалі, то за ще 10 років 200грн/$.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:27

  Ой+ написав:
  Moneta написав:Итак курс 42. Ровно 50% обесценивания от стабильных 28.

В среднем, гривна утрачивает в стоимости на 7% ежемесячно. Это до сих пор ГОДОВАЯ "прибыль" деполюдей во многих банках, после налогов... :oops:

За перших 12 років грн знецінилась майже в 5 разів з 1,72 до 8 за 1$, за наступних 11 років знову у 5 разів. Якщо такий темп надалі, то за ще 10 років 200грн/$.

Треба скиржувати у валюті
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:51

  Investor_K написав:
  Ой+ написав:
  Moneta написав:Итак курс 42. Ровно 50% обесценивания от стабильных 28.

В среднем, гривна утрачивает в стоимости на 7% ежемесячно. Это до сих пор ГОДОВАЯ "прибыль" деполюдей во многих банках, после налогов... :oops:

За перших 12 років грн знецінилась майже в 5 разів з 1,72 до 8 за 1$, за наступних 11 років знову у 5 разів. Якщо такий темп надалі, то за ще 10 років 200грн/$.

Треба скиржувати у валюті


наприклад в EUR... :mrgreen:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:23

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............15.09.2022.........16.09.2022
дата розрахунку..............14.09.2022..........15.09.2022
Євро.................................36,543.................36,5137...-0.08%
Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9985 (вчера 0.9993).

Индекс доллара DXY в 15-00 109.71 (вчера 109.60)

Сутки прошли очень спокойно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:26

Валюта и ринок в контексті ДС

Вітаю. Сьогодні якась дивина у Запоріжжі. $ 41.90-42.20 30
Якщо потрібно придбати котлету - а її немає. Продають з приносу. У Дніпрі - будь ласка, любий об'єм вранці 41.80
knoppixx
 
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  #<1 ... 9942994399449945
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