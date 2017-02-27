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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9942994399449945
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:17

  Moneta написав:Итак курс 42. Ровно 50% обесценивания от стабильных 28.

В среднем, гривна утрачивает в стоимости на 7% ежемесячно. Это до сих пор ГОДОВАЯ "прибыль" деполюдей во многих банках, после налогов... :oops:


50 % росту курса дає -33,33 % вартості (або обезцінення)
Як + 100 % до курса дає 50 % обезцінювання
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:25

  Moneta написав:Итак курс 42. Ровно 50% обесценивания от стабильных 28.

В среднем, гривна утрачивает в стоимости на 7% ежемесячно. Это до сих пор ГОДОВАЯ "прибыль" деполюдей во многих банках, после налогов... :oops:

За перших 12 років грн знецінилась майже в 5 разів з 1,72 до 8 за 1$, за наступних 11 років знову у 5 разів. Якщо такий темп надалі, то за ще 10 років 200грн/$.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:27

  Ой+ написав:
  Moneta написав:Итак курс 42. Ровно 50% обесценивания от стабильных 28.

В среднем, гривна утрачивает в стоимости на 7% ежемесячно. Это до сих пор ГОДОВАЯ "прибыль" деполюдей во многих банках, после налогов... :oops:

За перших 12 років грн знецінилась майже в 5 разів з 1,72 до 8 за 1$, за наступних 11 років знову у 5 разів. Якщо такий темп надалі, то за ще 10 років 200грн/$.

Треба скиржувати у валюті
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:51

  Investor_K написав:
  Ой+ написав:
  Moneta написав:Итак курс 42. Ровно 50% обесценивания от стабильных 28.

В среднем, гривна утрачивает в стоимости на 7% ежемесячно. Это до сих пор ГОДОВАЯ "прибыль" деполюдей во многих банках, после налогов... :oops:

За перших 12 років грн знецінилась майже в 5 разів з 1,72 до 8 за 1$, за наступних 11 років знову у 5 разів. Якщо такий темп надалі, то за ще 10 років 200грн/$.

Треба скиржувати у валюті


наприклад в EUR... :mrgreen:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:23

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............15.09.2022.........16.09.2022
дата розрахунку..............14.09.2022..........15.09.2022
Євро.................................36,543.................36,5137...-0.08%
Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9985 (вчера 0.9993).

Индекс доллара DXY в 15-00 109.71 (вчера 109.60)

Сутки прошли очень спокойно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:26

Валюта и ринок в контексті ДС

Вітаю. Сьогодні якась дивина у Запоріжжі. $ 41.90-42.20 30
Якщо потрібно придбати котлету - а її немає. Продають з приносу. У Дніпрі - будь ласка, любий об'єм вранці 41.80
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:42

Запорожье
🇺🇸USD 41.80 42.00
🇪🇺EUR 40.90 41.25
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:43

Валютний ринок в контексті ДС

із останнього прочитаного

Торговий баланс трохи стабілізується
Дефіцит торгівлі товарами скорочується. За першу половину вересня Україна експортувала продукції на 1,818 млрд дол і імпортувала на 1,929 млрд доларів.
Дефіцит складає лише 111 млн доларів. У серпні такий дефіцит склав 1,05 млрд доларів.
У лідерах експорту традиційно соняшникова олія (230 млн дол), кукуруза (174 млн доларів), ріпак (166 млн дол), пшениція (147 дол). Новий рекорд для електроенергії - 131 млн доларів за півмісяця! (Тарас Качка)

Допоки буде іноземна фінансова підтримка нашої країни доти буде продаж валюти на МБ і доти він буде компенсувати обєм емісії від НБУ який йде на купівлю ОВДП.
Тримаємо кулаки, щоб рука дающого не переставала давати. І дякуємо американським та європейським платникам податків за нашу низьку (відносно) інфляцію і за все решта.(Ціна Держави)

Потенційні проблеми із готівковою валютою. (Даний форум)

Інфляція... (Статистика та прогноз)

Зима...

Готівка вже майже 42 (prodigy) Різниця між курсом НБУ та готівкою вже більше 5 грн. долар дорожчає по відношенню до всіх валют світу (Сибарит)

Облікова ставка не змінна. Монетарна трансмісія фактично не працює.

Які шанси, що НБУ знову підніме Оф курс? Ваші думки.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:45

  Setsib написав:К чему бы приняли это решение прямо сейчас? Много лет обсуждалось... Банк даёт зонтик в сухую погоду и забирает как только тучи появляются ... https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/kabmin-zmin ... zosib.html

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интересно, наиболее впечатлительные побегут забирать или нет? :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:05

  Alex2007 написав:
  Setsib написав:К чему бы приняли это решение прямо сейчас? Много лет обсуждалось... Банк даёт зонтик в сухую погоду и забирает как только тучи появляются ... https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/kabmin-zmin ... zosib.html

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интересно, наиболее впечатлительные побегут забирать или нет? :roll:

А що має вразити? Те що стеля в повоєнний час 600 тис.?
Ощад зараз має 25 тис. вкладників з депозитами +600 тис на суму 57 млрд, причому б-ть еквівалентом іноземною валютою: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#4, тобто по 2,2 млн в середньому на такого вкладника.
Забирати би їм було добре з іншої причини - третину за півроку вже втратили, але чи це можливо по їхніх термінах, умовах, лімітах.
Ой+
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