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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9943994499459946
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:34

Украина подписала соглашение со странами G7 о приостановке выплат по официальному долгу – Минфин
Детали: как сообщает ведомство , меморандум подписали представители Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США, а общая сумма покрываемого этим Меморандумом долга составляет примерно $3,1 млрд.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:46

  Realist написав:Які шанси, що НБУ знову підніме Оф курс? Ваші думки.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 17:32

За крок до перевороту думок©

  Realist написав:Які шанси, що НБУ знову підніме Оф курс? Ваші думки.

А думки тільки такі:
Оф курс можуть тримати й надалі таким, як є - а от з курсом на ЧР таки мають щось зробити.
Бо чуть більше, як через місяць, потрібно або курс на ЧР придушувати до 37,ХХ або - не віддавати валютні депо, чи розтягувати їхню видачу до неподобства)) Або, віддавати лише гривнею по курсу НБУ :lol:
Ну де таке було за останні 100500р. щоб держава отак просто зробила "жест доброї волі" для простих/пересічних??? :D

Тож - не перемикайтесь!
Попереду - найцікавіше!!!©👍 :lol:
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  #<1 ... 9943994499459946
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