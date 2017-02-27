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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 вер, 2022 16:34
Украина подписала соглашение со странами G7 о приостановке выплат по официальному долгу – Минфин
Детали: как сообщает ведомство , меморандум подписали представители Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США, а общая сумма покрываемого этим Меморандумом долга составляет примерно $3,1 млрд.
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Додано: Чет 15 вер, 2022 16:46
Realist написав:Які шанси, що НБУ знову підніме Оф курс? Ваші думки.
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Додано: Чет 15 вер, 2022 17:32
Realist написав:
Які шанси, що НБУ знову підніме Оф курс? Ваші думки.
А думки тільки такі:
Оф курс можуть тримати й надалі таким, як є - а от з курсом на ЧР таки мають щось зробити.
Бо чуть більше, як через місяць, потрібно або курс на ЧР придушувати до 37,ХХ або - не віддавати валютні депо, чи розтягувати їхню видачу до неподобства)) Або, віддавати лише гривнею по курсу НБУ
Ну де таке було за останні 100500р. щоб держава отак просто зробила "жест доброї волі" для простих/пересічних???
Тож - не перемикайтесь!
Попереду - найцікавіше!!!©👍
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