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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 вер, 2022 16:34
Украина подписала соглашение со странами G7 о приостановке выплат по официальному долгу – Минфин
Детали: как сообщает ведомство , меморандум подписали представители Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США, а общая сумма покрываемого этим Меморандумом долга составляет примерно $3,1 млрд.
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Додано: Чет 15 вер, 2022 16:46
Realist написав:Які шанси, що НБУ знову підніме Оф курс? Ваші думки.
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Додано: Чет 15 вер, 2022 17:32
Realist написав:
Які шанси, що НБУ знову підніме Оф курс? Ваші думки.
А думки тільки такі:
Оф курс можуть тримати й надалі таким, як є - а от з курсом на ЧР таки мають щось зробити.
Бо чуть більше, як через місяць, потрібно або курс на ЧР придушувати до 37,ХХ або - не віддавати валютні депо, чи розтягувати їхню видачу до неподобства)) Або, віддавати лише гривнею по курсу НБУ
Ну де таке було за останні 100500р. щоб держава отак просто зробила "жест доброї волі" для простих/пересічних???
Тож - не перемикайтесь!
Попереду - найцікавіше!!!©👍
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Додано: Чет 15 вер, 2022 17:59
moveton написав: Bobua написав:
Маєте 1343€
Хочете вкласти їх у банк, аби не носити з собою.
Але при вкладенні отримуєте одразу бонус -- ~5тис₴ І так 28разів на місяць...
Я на фронті і теж хочу цей бонус
Поменять живые евро на обещание банка их отдать? Ну такое. Не уверен, что бонус окупается риском.
А носити з собою живі ойро взагалі не ризиковано, ага... Диверсифікуйте
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Додано: Чет 15 вер, 2022 18:18
Успіх написав:
Бо чуть більше, як через місяць, потрібно або курс на ЧР придушувати до 37,ХХ або - не віддавати валютні депо, чи розтягувати їхню видачу до неподобства))
Курс на ЧР придушить невозможно. Он на то и Ч. И если не отдавать валютные депо, тогда курсовой разрыв останется. А вот если выдать и народ массово в обменки с этой валютой пойдёт, то они курс, как минимум покупки, понизят.
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Додано: Чет 15 вер, 2022 18:31
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Додано: Чет 15 вер, 2022 18:46
Успіх написав:
су НБУ
На 12 млн дол оформили физики депозитов сроком 3 месяца (купив валюту на 50 т грн) за август месяц.
Василий Невмержицкий
З такими цифрами думаю перші 2-3 місяці не мало б бути проблем з видачою депозитів
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Додано: Чет 15 вер, 2022 18:47
Ой+ написав: moveton написав:
А вот если выдать и народ массово в обменки с этой валютой пойдёт, то они курс, как минимум покупки, понизят.
Підуть, щоб знову в банк по 37 на 3 міс? Типа вічний генератор?
Саме так!
Але от з такою☝️реплікою зайти на гілку "клуб 50" - так можна зразу й по морді отримати за таке!
От вірять там у вічний двигун і все!)))
І чути не хочуть, що може бути якось по-іншому)))
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