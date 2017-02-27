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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9944994599469947>
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:34

Украина подписала соглашение со странами G7 о приостановке выплат по официальному долгу – Минфин
Детали: как сообщает ведомство , меморандум подписали представители Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США, а общая сумма покрываемого этим Меморандумом долга составляет примерно $3,1 млрд.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:46

  Realist написав:Які шанси, що НБУ знову підніме Оф курс? Ваші думки.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 17:32

За крок до перевороту думок©

  Realist написав:Які шанси, що НБУ знову підніме Оф курс? Ваші думки.

А думки тільки такі:
Оф курс можуть тримати й надалі таким, як є - а от з курсом на ЧР таки мають щось зробити.
Бо чуть більше, як через місяць, потрібно або курс на ЧР придушувати до 37,ХХ або - не віддавати валютні депо, чи розтягувати їхню видачу до неподобства)) Або, віддавати лише гривнею по курсу НБУ :lol:
Ну де таке було за останні 100500р. щоб держава отак просто зробила "жест доброї волі" для простих/пересічних??? :D

Тож - не перемикайтесь!
Попереду - найцікавіше!!!©👍 :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 17:59

  moveton написав:
  Bobua написав:Маєте 1343€
Хочете вкласти їх у банк, аби не носити з собою.
Але при вкладенні отримуєте одразу бонус -- ~5тис₴ І так 28разів на місяць...

Я на фронті і теж хочу цей бонус :)

Поменять живые евро на обещание банка их отдать? Ну такое. Не уверен, что бонус окупается риском.

А носити з собою живі ойро взагалі не ризиковано, ага... Диверсифікуйте
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 18:18

  Успіх написав:Бо чуть більше, як через місяць, потрібно або курс на ЧР придушувати до 37,ХХ або - не віддавати валютні депо, чи розтягувати їхню видачу до неподобства))

Курс на ЧР придушить невозможно. Он на то и Ч. И если не отдавать валютные депо, тогда курсовой разрыв останется. А вот если выдать и народ массово в обменки с этой валютой пойдёт, то они курс, как минимум покупки, понизят.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 18:21

  sergey_sryvkin написав:А носити з собою живі ойро взагалі не ризиковано, ага... Диверсифікуйте

"Граждане, храните деньги в Сберегательной Кассе. Если, конечно, они у вас есть" - 1973й год и ни капли не устарело 8)
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 18:27

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  moveton написав:А вот если выдать и народ массово в обменки с этой валютой пойдёт, то они курс, как минимум покупки, понизят.

Підуть, щоб знову в банк по 37 на 3 міс? Типа вічний генератор?
:mrgreen:
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 18:31

  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:А носити з собою живі ойро взагалі не ризиковано, ага... Диверсифікуйте

"Граждане, храните деньги в Сберегательной Кассе. Если, конечно, они у вас есть" - 1973й год и ни капли не устарело 8)


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:mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 18:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:су НБУ


На 12 млн дол оформили физики депозитов сроком 3 месяца (купив валюту на 50 т грн) за август месяц.

Василий Невмержицкий

З такими цифрами думаю перші 2-3 місяці не мало б бути проблем з видачою депозитів
khmelovski
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 18:47

Вел кам ту клюбу 50К лоШАРА!)))

  Ой+ написав:
  moveton написав:А вот если выдать и народ массово в обменки с этой валютой пойдёт, то они курс, как минимум покупки, понизят.

Підуть, щоб знову в банк по 37 на 3 міс? Типа вічний генератор?
:mrgreen:

Саме так! :mrgreen:
Але от з такою☝️реплікою зайти на гілку "клуб 50" - так можна зразу й по морді отримати за таке! :mrgreen:

От вірять там у вічний двигун і все!)))
І чути не хочуть, що може бути якось по-іншому)))
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