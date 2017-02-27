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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9944994599469947
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 19:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ой+ написав:Підуть, щоб знову в банк по 37 на 3 міс? Типа вічний генератор?
:mrgreen:

Думаю до цього часу прикрутять.
Zochan
 
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