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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 вер, 2022 19:01
Ой+ написав:
Підуть, щоб знову в банк по 37 на 3 міс? Типа вічний генератор?
Думаю до цього часу прикрутять.
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Zochan
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