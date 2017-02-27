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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9944994599469947
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 19:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ой+ написав:Підуть, щоб знову в банк по 37 на 3 міс? Типа вічний генератор?
:mrgreen:

Думаю до цього часу прикрутять.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 19:58

  Успіх написав:
  Ой+ написав:
  moveton написав:А вот если выдать и народ массово в обменки с этой валютой пойдёт, то они курс, как минимум покупки, понизят.

Підуть, щоб знову в банк по 37 на 3 міс? Типа вічний генератор?
:mrgreen:

Саме так! :mrgreen:
Але от з такою☝️реплікою зайти на гілку "клуб 50" - так можна зразу й по морді отримати за таке! :mrgreen:

От вірять там у вічний двигун і все!)))
І чути не хочуть, що може бути якось по-іншому)))


Хоч і не хочеться кацапською але в цьому випадку дуже підходить: "не все коту сметана и творог, иногда и мордой об порог"! 8)
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:18

drevlyanin
"Не все коту сметана й сир, тож інколи під сраку в двір" Не дякуйте. І солов'їною і без живодерства.
3134ant
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  #<1 ... 9944994599469947
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