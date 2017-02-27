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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 вер, 2022 19:01
Ой+ написав:
Підуть, щоб знову в банк по 37 на 3 міс? Типа вічний генератор?
Думаю до цього часу прикрутять.
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Zochan
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Додано: Чет 15 вер, 2022 19:58
Успіх написав: Ой+ написав: moveton написав:
А вот если выдать и народ массово в обменки с этой валютой пойдёт, то они курс, как минимум покупки, понизят.
Підуть, щоб знову в банк по 37 на 3 міс? Типа вічний генератор?
Саме так!
Але от з такою☝️реплікою зайти на гілку "клуб 50" - так можна зразу й по морді отримати за таке!
От вірять там у вічний двигун і все!)))
І чути не хочуть, що може бути якось по-іншому)))
Хоч і не хочеться кацапською але в цьому випадку дуже підходить: "не все коту сметана и творог, иногда и мордой об порог"!
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drevlyanin
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Додано: Чет 15 вер, 2022 20:18
drevlyanin
"Не все коту сметана й сир, тож інколи під сраку в двір" Не дякуйте. І солов'їною і без живодерства.
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3134ant
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Додано: Чет 15 вер, 2022 21:44
Успіх написав: Realist написав:
Які шанси, що НБУ знову підніме Оф курс? Ваші думки.
А думки тільки такі:
Оф курс можуть тримати й надалі таким, як є - а от з курсом на ЧР таки мають щось зробити.
Бо чуть більше, як через місяць, потрібно або курс на ЧР придушувати до 37
Так, закладуть цеглою входи до обмінних пунктів.
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копейка
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Додано: Чет 15 вер, 2022 22:27
Господа, как Вестерн Юнион выплачивают сейчас в Украине ?
Есть ли лимиты на снятие ? Ограничения ?
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Хомякоид
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 05:54
3134ant написав:drevlyanin
"Не все коту сметана й сир, тож інколи під сраку в двір" Не дякуйте. І солов'їною і без живодерства.
Я таки позичу у Вас цю приказку і сміливо напишу її на гілці "Клуб 50К"
Тільки прихоплю з собою бронік)) бо відчуваю, що там будуть бити по грудях
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Успіх
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