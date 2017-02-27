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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 15 вер, 2022 19:01
Ой+ написав:
Підуть, щоб знову в банк по 37 на 3 міс? Типа вічний генератор?
Думаю до цього часу прикрутять.
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Zochan
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Додано: Чет 15 вер, 2022 19:58
Успіх написав: Ой+ написав: moveton написав:
А вот если выдать и народ массово в обменки с этой валютой пойдёт, то они курс, как минимум покупки, понизят.
Підуть, щоб знову в банк по 37 на 3 міс? Типа вічний генератор?
Саме так!
Але от з такою☝️реплікою зайти на гілку "клуб 50" - так можна зразу й по морді отримати за таке!
От вірять там у вічний двигун і все!)))
І чути не хочуть, що може бути якось по-іншому)))
Хоч і не хочеться кацапською але в цьому випадку дуже підходить: "не все коту сметана и творог, иногда и мордой об порог"!
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drevlyanin
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Додано: Чет 15 вер, 2022 20:18
drevlyanin
"Не все коту сметана й сир, тож інколи під сраку в двір" Не дякуйте. І солов'їною і без живодерства.
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3134ant
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Додано: Чет 15 вер, 2022 21:44
Успіх написав: Realist написав:
Які шанси, що НБУ знову підніме Оф курс? Ваші думки.
А думки тільки такі:
Оф курс можуть тримати й надалі таким, як є - а от з курсом на ЧР таки мають щось зробити.
Бо чуть більше, як через місяць, потрібно або курс на ЧР придушувати до 37
Так, закладуть цеглою входи до обмінних пунктів.
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:30
3134ant написав:drevlyanin
"Не все коту сметана й сир, тож інколи під сраку в двір" Не дякуйте. І солов'їною і без живодерства.
А я от з цією приказкою таки пішов в осине гніздо на гілку "Клуб 50К"
І добре, що я одягнув бронік)) - там б'ють зразу за таке)) - от хочуть там, хочуть вірити у вічний двигун і все!
(розмістили пА37 на 3міс, потім здали пА42 і знову на депо пА37... і знову, і знову...)
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:33
Успіх написав: 3134ant написав:drevlyanin
"Не все коту сметана й сир, тож інколи під сраку в двір" Не дякуйте. І солов'їною і без живодерства.
А я от з цією приказкою таки пішов в осине гніздо на гілку "Клуб 50К"
І добре, що я одягнув бронік)) - там б'ють зразу за таке)) - от хочуть там, хочуть вірити у вічний двигун і все!
(розмістили пА37 на 3міс, потім здали пА42 і знову на депо пА37... і знову, і знову...)
Я думав що я один до такої теми додумався
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:35
3134ant написав:drevlyanin
"Не все коту сметана й сир, тож інколи під сраку в двір" Не дякуйте. І солов'їною і без живодерства.
Цей варіан знаю, але як на мене, "під сраку в двір" то занадто м'який випадок, а от "мордою об поріг"
саме те.
але українською рими нема.
Вчора в деяких обмінках в Ірпені курс продажу доллара до 42,4 і навіть бачив живого покупця в військовій формі по цій ціні,
який перед тим вийшов з іншого пункту обміну.
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:38
khmelovski написав: Успіх написав:
су НБУ
На 12 млн дол оформили физики депозитов сроком 3 месяца (купив валюту на 50 т грн) за август месяц.
Василий Невмержицкий
З такими цифрами думаю перші 2-3 місяці не мало б бути проблем з видачою депозитів
Эти данные не корректные. Это общий прирост валюты на счет физ.лиц.
Но в этих цифрах не видно сколько вынесли денег, с текущих счетов, и срочных депозитов. И не видно сколько депозитов новых пришло по 50к грн.
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