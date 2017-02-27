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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9944994599469947
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 19:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ой+ написав:Підуть, щоб знову в банк по 37 на 3 міс? Типа вічний генератор?
:mrgreen:

Думаю до цього часу прикрутять.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 19:58

  Успіх написав:
  Ой+ написав:
  moveton написав:А вот если выдать и народ массово в обменки с этой валютой пойдёт, то они курс, как минимум покупки, понизят.

Підуть, щоб знову в банк по 37 на 3 міс? Типа вічний генератор?
:mrgreen:

Саме так! :mrgreen:
Але от з такою☝️реплікою зайти на гілку "клуб 50" - так можна зразу й по морді отримати за таке! :mrgreen:

От вірять там у вічний двигун і все!)))
І чути не хочуть, що може бути якось по-іншому)))


Хоч і не хочеться кацапською але в цьому випадку дуже підходить: "не все коту сметана и творог, иногда и мордой об порог"! 8)
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:18

drevlyanin
"Не все коту сметана й сир, тож інколи під сраку в двір" Не дякуйте. І солов'їною і без живодерства.
3134ant
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 21:44

  Успіх написав:
  Realist написав:Які шанси, що НБУ знову підніме Оф курс? Ваші думки.

А думки тільки такі:
Оф курс можуть тримати й надалі таким, як є - а от з курсом на ЧР таки мають щось зробити.
Бо чуть більше, як через місяць, потрібно або курс на ЧР придушувати до 37

Так, закладуть цеглою входи до обмінних пунктів.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:30

На гілці "Клуб 50К" - більшість таки думкою багатіють)))

  3134ant написав:drevlyanin
"Не все коту сметана й сир, тож інколи під сраку в двір" Не дякуйте. І солов'їною і без живодерства.

А я от з цією приказкою таки пішов в осине гніздо на гілку "Клуб 50К" :mrgreen:
І добре, що я одягнув бронік)) - там б'ють зразу за таке)) - от хочуть там, хочуть вірити у вічний двигун і все! :D
(розмістили пА37 на 3міс, потім здали пА42 і знову на депо пА37... і знову, і знову...) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 09:33

  Успіх написав:
  3134ant написав:drevlyanin
"Не все коту сметана й сир, тож інколи під сраку в двір" Не дякуйте. І солов'їною і без живодерства.

А я от з цією приказкою таки пішов в осине гніздо на гілку "Клуб 50К" :mrgreen:
І добре, що я одягнув бронік)) - там б'ють зразу за таке)) - от хочуть там, хочуть вірити у вічний двигун і все! :D
(розмістили пА37 на 3міс, потім здали пА42 і знову на депо пА37... і знову, і знову...) :mrgreen:

Я думав що я один до такої теми додумався :roll:
kuzment
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:35

  3134ant написав:drevlyanin
"Не все коту сметана й сир, тож інколи під сраку в двір" Не дякуйте. І солов'їною і без живодерства.


Цей варіан знаю, але як на мене, "під сраку в двір" то занадто м'який випадок, а от "мордою об поріг"
саме те. 8) але українською рими нема.
Вчора в деяких обмінках в Ірпені курс продажу доллара до 42,4 і навіть бачив живого покупця в військовій формі по цій ціні, :shock: який перед тим вийшов з іншого пункту обміну.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 10:38

  khmelovski написав:
  Успіх написав:су НБУ


На 12 млн дол оформили физики депозитов сроком 3 месяца (купив валюту на 50 т грн) за август месяц.

Василий Невмержицкий

З такими цифрами думаю перші 2-3 місяці не мало б бути проблем з видачою депозитів


Эти данные не корректные. Это общий прирост валюты на счет физ.лиц.
Но в этих цифрах не видно сколько вынесли денег, с текущих счетов, и срочных депозитов. И не видно сколько депозитов новых пришло по 50к грн.
Evgeny
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  #<1 ... 9944994599469947
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