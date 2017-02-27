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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9945994699479948
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:13

  Ой+ написав:
  moveton написав:А вот если выдать и народ массово в обменки с этой валютой пойдёт, то они курс, как минимум покупки, понизят.

Підуть, щоб знову в банк по 37 на 3 міс? Типа вічний генератор?
:mrgreen:

Якісь ви дивні люди.
Чому вічний, чому генератор? Це звичайний валютний депозит, які були завжди. Ще й обмежений за сумою.
Той факт, що готівковий курс є вищим за офіційний, є лише тимчасовим відхиленням від норми.

Нагадаю, що курс 37 існує не задля залучення депозитів на 12 мільйонів, а для розрахунків за іноземними контрактами на сотні мільйонів, чи мільярди.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:18

  drevlyanin написав:
  3134ant написав:drevlyanin
"Не все коту сметана й сир, тож інколи під сраку в двір" Не дякуйте. І солов'їною і без живодерства.


Цей варіан знаю, але як на мене, "під сраку в двір" то занадто м'який випадок, а от "мордою об поріг"
саме те. 8) але українською рими нема.

Не все коту сметана й сир,
Буває й пикою об двір :)
sergey_sryvkin
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