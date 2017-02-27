RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9945994699479948
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:13

  Ой+ написав:
  moveton написав:А вот если выдать и народ массово в обменки с этой валютой пойдёт, то они курс, как минимум покупки, понизят.

Підуть, щоб знову в банк по 37 на 3 міс? Типа вічний генератор?
:mrgreen:

Якісь ви дивні люди.
Чому вічний, чому генератор? Це звичайний валютний депозит, які були завжди. Ще й обмежений за сумою.
Той факт, що готівковий курс є вищим за офіційний, є лише тимчасовим відхиленням від норми.

Нагадаю, що курс 37 існує не задля залучення депозитів на 12 мільйонів, а для розрахунків за іноземними контрактами на сотні мільйонів, чи мільярди.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 19.02.14
Подякував: 387 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:18

  drevlyanin написав:
  3134ant написав:drevlyanin
"Не все коту сметана й сир, тож інколи під сраку в двір" Не дякуйте. І солов'їною і без живодерства.


Цей варіан знаю, але як на мене, "під сраку в двір" то занадто м'який випадок, а от "мордою об поріг"
саме те. 8) але українською рими нема.

Не все коту сметана й сир,
Буває й пикою об двір :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1041
З нами з: 19.02.14
Подякував: 387 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Так народ - я знайшов себе в списку!👍
https://www.president.gov.ua/documents/6172022-43773

Та, на жаль, не можу вам написати своє прізвище.
Вибачте :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3923
З нами з: 18.03.21
Подякував: 148 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 13:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Та, на жаль, не можу вам написати своє прізвище.

Поздравляю!
Нам имени будет достаточно :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6626
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5562 раз.
Подякували: 17344 раз.
 
Профіль
59
31
31
2
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 13:17

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Та, на жаль, не можу вам написати своє прізвище.

Поздравляю!
Нам имени будет достаточно :)


и отчества... :mrgreen:
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2256
З нами з: 13.07.09
Подякував: 898 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 13:34

  Slon_Nosov написав:
  Сибарит написав:
  Успіх написав:Та, на жаль, не можу вам написати своє прізвище.

Поздравляю!
Нам имени будет достаточно :)


и отчества... :mrgreen:

и звания))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5729
З нами з: 13.09.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 13:37

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Та, на жаль, не можу вам написати своє прізвище.

Поздравляю!
Нам имени будет достаточно :)

Дякую!

Вибачте, та просто вірте на слово, що справді я є в тому списку :D

Там четверо з нашої батареї нагороджено👁️👁️

Самому дивно, що Успіх, який раніше НЕ служив і НЕ знав військової справи - нагороджений "за мужність, та відвагу" - медаль президента України "Захиснику Вітчизни"! :shock: :shock: :shock:
Але, тут справді нагорода не про те, "як правильно автомат тримати"...

Тож, може і нічого дивного нема))

Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
І - ТОЧНО БУДЕ - все Україна!!!👍👍👍
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3923
З нами з: 18.03.21
Подякував: 148 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 13:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:и звания))

Солдат
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3923
З нами з: 18.03.21
Подякував: 148 раз.
Подякували: 614 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 13:42

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:и звания))

Солдат

+100 Поздравляю))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5729
З нами з: 13.09.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9945994699479948
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Slon_Nosov і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3114, 3115, 3116
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31157 34411305
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 вер, 2022 13:07
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1661 12114123
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 вер, 2022 10:45
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7973 22796326
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 11:34
2daphne

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3533)
16.09.2022 14:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.