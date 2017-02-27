moveton написав:А вот если выдать и народ массово в обменки с этой валютой пойдёт, то они курс, как минимум покупки, понизят.
Підуть, щоб знову в банк по 37 на 3 міс? Типа вічний генератор?
Якісь ви дивні люди. Чому вічний, чому генератор? Це звичайний валютний депозит, які були завжди. Ще й обмежений за сумою. Той факт, що готівковий курс є вищим за офіційний, є лише тимчасовим відхиленням від норми.
Нагадаю, що курс 37 існує не задля залучення депозитів на 12 мільйонів, а для розрахунків за іноземними контрактами на сотні мільйонів, чи мільярди.
Успіх написав:Та, на жаль, не можу вам написати своє прізвище.
Поздравляю! Нам имени будет достаточно
Дякую!
Вибачте, та просто вірте на слово, що справді я є в тому списку
Там четверо з нашої батареї нагороджено👁️👁️
Самому дивно, що Успіх, який раніше НЕ служив і НЕ знав військової справи - нагороджений "за мужність, та відвагу" - медаль президента України "Захиснику Вітчизни"! Але, тут справді нагорода не про те, "як правильно автомат тримати"...
Тож, може і нічого дивного нема))
Все буде добре! Все буде УСПІХ! І - ТОЧНО БУДЕ - все Україна!!!👍👍👍
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..............16.09.2022.........19.09.2022 дата розрахунку.............15.09.2022..........16.09.2022 Євро................................36,5137...............36,4607...-0.15% Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9970 (вчера 0.9985).