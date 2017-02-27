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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:04
Сибарит написав: Успіх написав:
Та, на жаль, не можу вам написати своє прізвище.
Поздравляю!
Нам имени будет достаточно
на таком предмете(или подобном-это ракета от урагана):
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edvardd
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