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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9946994799489949
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:04

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Та, на жаль, не можу вам написати своє прізвище.

Поздравляю!
Нам имени будет достаточно :)

на таком предмете(или подобном-это ракета от урагана):
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edvardd
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