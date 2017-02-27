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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9946994799489949
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:04

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Та, на жаль, не можу вам написати своє прізвище.

Поздравляю!
Нам имени будет достаточно :)

на таком предмете(или подобном-это ракета от урагана):
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edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:29

  edvardd написав:
  Сибарит написав:
  Успіх написав:Та, на жаль, не можу вам написати своє прізвище.

Поздравляю!
Нам имени будет достаточно :)

на таком предмете(или подобном-это ракета от урагана):
Зображення

Я теж можу на нашому 122-мм снаряді написати "від Успіха" - але тут строго/настрого кажуть НЕ викладати такі світлини :roll:
Тому - знову ж таки - вірте мені на слово! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:32

Шапайчук
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:33

Успіх.
А Ви чоловік чи жінка?
Так буде легше шукати...
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:46

  Investor_K написав:Шапайчук

Було всіх чотирьох написати))
А тоді методом дедукції.... :D
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:06

  Investor_K написав:Успіх.
А Ви чоловік чи жінка?
Так буде легше шукати...

:D воїн ЗСУ :D
Але звичайно, що вам хотілось би шукати "борцицю" :D
Ну, звіняйте :D
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:35

  Успіх написав:Так народ - я знайшов себе в списку!👍
https://www.president.gov.ua/documents/6172022-43773

Та, на жаль, не можу вам написати своє прізвище.
Вибачте :roll:

ви нам ще декілька таких наказів, а мі вже сами знайдемо ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:44

Все буде добре! Все буде УСПІХ!©®™

  Shaman написав:
  Успіх написав:Так народ - я знайшов себе в списку!👍
https://www.president.gov.ua/documents/6172022-43773

Та, на жаль, не можу вам написати своє прізвище.
Вибачте :roll:

ви нам ще декілька таких наказів, а мі вже сами знайдемо ;)

Якщо знайдете - то не проблема!
Проблема буде, якщо пОсадЮт нізащо! :mrgreen: :D
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:49

  Успіх написав:Я теж можу на нашому 122-мм снаряді написати "від Успіха" - але тут строго/настрого кажуть НЕ викладати такі світлини :roll:
Тому - знову ж таки - вірте мені на слово! :D

Тут ще кажуть читать назву теми і вгамуватись зі збором плюсиків. :mrgreen:
Або, принаймні, не запитувати потім "а чому мене тут не зустрічають так, як того вчителя в класі діти".
Hotab
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