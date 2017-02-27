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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:04
Сибарит написав: Успіх написав:
Та, на жаль, не можу вам написати своє прізвище.
Поздравляю!
Нам имени будет достаточно
на таком предмете(или подобном-это ракета от урагана):
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edvardd
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:29
edvardd написав: Сибарит написав: Успіх написав:
Та, на жаль, не можу вам написати своє прізвище.
Поздравляю!
Нам имени будет достаточно
на таком предмете(или подобном-это ракета от урагана):
Я теж можу на нашому 122-мм снаряді написати "від Успіха" - але тут строго/настрого кажуть НЕ викладати такі світлини
Тому - знову ж таки - вірте мені на слово!
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:32
Шапайчук
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:33
Успіх.
А Ви чоловік чи жінка?
Так буде легше шукати...
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:46
Investor_K написав:
Шапайчук
Було всіх чотирьох написати))
А тоді методом дедукції....
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:06
Investor_K написав:
Успіх.
А Ви чоловік чи жінка?
Так буде легше шукати...
воїн ЗСУ
Але звичайно, що вам хотілось би шукати "борцицю"
Ну, звіняйте
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:35
ви нам ще декілька таких наказів, а мі вже сами знайдемо
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:49
Успіх написав:
Я теж можу на нашому 122-мм снаряді написати "від Успіха" - але тут строго/настрого кажуть НЕ викладати такі світлини
Тому - знову ж таки - вірте мені на слово!
Тут ще кажуть читать назву теми і вгамуватись зі збором плюсиків.
Або, принаймні, не запитувати потім "а чому мене тут не зустрічають так, як того вчителя в класі діти".
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