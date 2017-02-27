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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:59
бананы в сильпо 59гр.
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 17:41
ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грнОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грнОВДП, які знаходяться в обігу, в ін. валюті, в перерахунку по номіналу
[+33.8 млн €]ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Ірина_, Модератор
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