RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9946994799489949
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

бананы в сильпо 59гр.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6874
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5924 раз.
Подякували: 926 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 17:41

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу, в ін. валюті, в перерахунку по номіналу [+33.8 млн €]
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Зображення
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2880
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3517 раз.
Подякували: 5835 раз.
 
Профіль
38
19
38
  #<1 ... 9946994799489949
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3115, 3116, 3117
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31161 34428140
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 вер, 2022 17:53
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1661 12130551
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 вер, 2022 10:45
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7973 22796355
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 11:34
2daphne

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4575)
16.09.2022 19:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.