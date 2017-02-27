Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:59
бананы в сильпо 59гр.
чик
1
Повідомлень: 6878
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5928 раз.
Подякували: 927 раз.
Профіль
1
Додано: П'ят 16 вер, 2022 17:41
ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн ОВДП, які знаходяться в обігу, в ін. валюті, в перерахунку по номіналу
[+33.8 млн €]
ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Striker
Форумчанин року
Повідомлень: 2880
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3517 раз.
Подякували: 5836 раз.
Профіль
38
19
38
Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:05
Добре було б, якби цими нагородами можна було не тільки пишатися, а й в майбутньому матеріалізувалися у щось більш конкретне - покращений соцпакет і підвищені пенсії. Держава і мирний народ мають шанувати своїх захисників.
AndriyQ
Повідомлень: 27
З нами з: 04.07.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:15
чик написав:
бананы в сильпо 59гр.
Це такий натяк, щоб активніше долари гребли, бо щось не дуже розходяться, а ЗВР навіть ростуть?
AndriyQ
Повідомлень: 27
З нами з: 04.07.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:28
AndriyQ написав:
Це такий натяк, щоб активніше долари гребли
это просто факт - дорого, а гребут или не мне фиалетово. когда предлагал открывать депо "аля клуб 50к." па 29.5 многие не верили, когда хочу по курсу сказать - грю конкретно с цифрами...
чик
1
Повідомлень: 6878
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5928 раз.
Подякували: 927 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
31172
34441409
1661
12143104
7973
22796389