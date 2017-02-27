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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9946994799489949
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

бананы в сильпо 59гр.
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 17:41

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу, в ін. валюті, в перерахунку по номіналу [+33.8 млн €]
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ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:05

  Успіх написав:Так народ - я знайшов себе в списку!👍
https://www.president.gov.ua/documents/6172022-43773

Та, на жаль, не можу вам написати своє прізвище.
Вибачте :roll:

Добре було б, якби цими нагородами можна було не тільки пишатися, а й в майбутньому матеріалізувалися у щось більш конкретне - покращений соцпакет і підвищені пенсії. Держава і мирний народ мають шанувати своїх захисників.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:15

  чик написав:бананы в сильпо 59гр.

Це такий натяк, щоб активніше долари гребли, бо щось не дуже розходяться, а ЗВР навіть ростуть?
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  AndriyQ написав:Це такий натяк, щоб активніше долари гребли

это просто факт - дорого, а гребут или не мне фиалетово. когда предлагал открывать депо "аля клуб 50к." па 29.5 многие не верили, когда хочу по курсу сказать - грю конкретно с цифрами...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Шмыгаль заявил, что скоро военные облигации можно будет купить прямо в ДИИ.
Предлагаю ввести миниоблигации и предлагать их вместо сдачи на кассах супермаркетов.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:27

  antey1969 написав:Предлагаю ввести миниоблигации и предлагать их вместо сдачи на кассах супермаркетов.

А чего так скромно? В 40х зарплату сразу частично облигациями выдавали.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 00:02

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Та, на жаль, не можу вам написати своє прізвище.


"Хатєл палажить в пісьмо сто доларов, но ужє заклеіл канверт" :-D
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 00:23

  Успіх написав:Так народ - я знайшов себе в списку!👍
https://www.president.gov.ua/documents/6172022-43773

Та, на жаль, не можу вам написати своє прізвище.
Вибачте :roll:
З нетерпінням чекаємо на дружній коментар і вітання з цього приводу від Холяви!
Visky
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