RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9945994699479948
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:15

  чик написав:бананы в сильпо 59гр.

Це такий натяк, щоб активніше долари гребли, бо щось не дуже розходяться, а ЗВР навіть ростуть?
AndriyQ
 
Повідомлень: 26
З нами з: 04.07.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  AndriyQ написав:Це такий натяк, щоб активніше долари гребли

это просто факт - дорого, а гребут или не мне фиалетово. когда предлагал открывать депо "аля клуб 50к." па 29.5 многие не верили, когда хочу по курсу сказать - грю конкретно с цифрами...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6878
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5928 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Шмыгаль заявил, что скоро военные облигации можно будет купить прямо в ДИИ.
Предлагаю ввести миниоблигации и предлагать их вместо сдачи на кассах супермаркетов.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11449
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 3418 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:27

  antey1969 написав:Предлагаю ввести миниоблигации и предлагать их вместо сдачи на кассах супермаркетов.

А чего так скромно? В 40х зарплату сразу частично облигациями выдавали.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2327
З нами з: 23.03.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:52

  moveton написав:
  antey1969 написав:Предлагаю ввести миниоблигации и предлагать их вместо сдачи на кассах супермаркетов.

А чего так скромно? В 40х зарплату сразу частично облигациями выдавали.

При чивокуне, если правильно помню, в ощаде тоже было время когда были планы на облигации, или выдавали добровольно-принудительно в счёт зарплаты на определенную сумму
User253
 
Повідомлень: 2
З нами з: 11.09.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9945994699479948
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3116, 3117, 3118
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31172 34468477
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 вер, 2022 22:52
Alexey_k9
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1661 12169710
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 вер, 2022 10:45
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7973 22796435
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 11:34
2daphne

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.