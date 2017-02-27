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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:15
чик написав:
бананы в сильпо 59гр.
Це такий натяк, щоб активніше долари гребли, бо щось не дуже розходяться, а ЗВР навіть ростуть?
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AndriyQ
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:28
AndriyQ написав:
Це такий натяк, щоб активніше долари гребли
это просто факт - дорого, а гребут или не мне фиалетово. когда предлагал открывать депо "аля клуб 50к." па 29.5 многие не верили, когда хочу по курсу сказать - грю конкретно с цифрами...
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чик
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:07
Шмыгаль заявил, что скоро военные облигации можно будет купить прямо в ДИИ.
Предлагаю ввести миниоблигации и предлагать их вместо сдачи на кассах супермаркетов.
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antey1969
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:27
antey1969 написав:
Предлагаю ввести миниоблигации и предлагать их вместо сдачи на кассах супермаркетов.
А чего так скромно? В 40х зарплату сразу частично облигациями выдавали.
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moveton
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:52
moveton написав: antey1969 написав:
Предлагаю ввести миниоблигации и предлагать их вместо сдачи на кассах супермаркетов.
А чего так скромно? В 40х зарплату сразу частично облигациями выдавали.
При чивокуне, если правильно помню, в ощаде тоже было время когда были планы на облигации, или выдавали добровольно-принудительно в счёт зарплаты на определенную сумму
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