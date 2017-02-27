Це такий натяк, щоб активніше долари гребли, бо щось не дуже розходяться, а ЗВР навіть ростуть?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:15
Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:28
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:07
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Шмыгаль заявил, что скоро военные облигации можно будет купить прямо в ДИИ.
Предлагаю ввести миниоблигации и предлагать их вместо сдачи на кассах супермаркетов.
Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:27
Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:52
При чивокуне, если правильно помню, в ощаде тоже было время когда были планы на облигации, или выдавали добровольно-принудительно в счёт зарплаты на определенную сумму
Додано: Суб 17 вер, 2022 08:51
Інфляція в Єврозоні зросла до історичного максимуму
Інфляція перевищує цільовий показник Європейського центрального банку в 4,5 рази
Про це свідчать дані «Eurostat».
Так інфляція в країнах єврозони в серпні збільшилися на 9,1 % у річному вираженні, що стало максимальним показником за весь час спостережень.
У липні інфляція в Єврозоні становила 8,9 %.
Інфляція перевищує цільовий показник Європейського центрального банку (2 %) в 4,5 раза.
Продукти харчування, алкоголь і тютюн подорожчали на 10,6 % (прискорення в порівнянні з 9,8 % у липні), промислові товари — на 5,1 % (на 4,5 % в липні), послуги подорожчали на 3,8 % (на 3,7 % в липні).
Найбільше зростання цін, за даними «Eurostat», показали енергоресурси - плюс 38,6 % порівняно з серпнем 2021 року. Проте, зростання цін на них сповільнилося в порівнянні з липнем (39,6 %).
Споживчі ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв у серпні зросли на 4,3 % у річному вираженні порівняно з 4 % у липні.
У Євросоюзі в цілому інфляція в серпні прискорилася до 10,1 % в річному вираженні з липневих 9,8 %.
Найвища інфляція в ЄС зафіксована в Естонії (25,2 %), Латвії (21,4 %) і Литві (21,1 %).
Найнижча — у Франції (6,6 %), на Мальті (7 %) і у Фінляндії (7,9 %).
Додано: Суб 17 вер, 2022 09:42
В Эпицентре вчера покупая эл. товар увидел, что на витрине мой товар на 1000грн дороже, чем у них покупать через интернет.
Перенесли мой товар из зала на кассу онлайн покупок и там его оплатил и получил.
Смотрим сейчас на цены внимательно, смотрю у многих есть на сайте одинаковый товар с разными ценами. На гор. линии говорят - старая и новая поставка.
В Эльдорадо тоже есть одинаковые товары с разными ценами. Иногда разница более 1500грн бывает.
Додано: Суб 17 вер, 2022 10:06
Крик душі!©
І от тут, хочеться двічі матюкнутись!
Мій тато допродує мій товар - тягне за мене мій бізнес... але всього лиш двічі на тиждень виходить торгувати!( а не як я був - то 6-7днів на тиждень виходив)
І, сцука - чомусь, але НЕ вигрібають товар так, як цукор в атб!))
Ба, більше - частенько, навіть до НОРМАЛЬНОЇ торгівлі НЕ дотягує! - але, як так???!
Як так, що товари які до повномаштабної - продавались з накруткою(в основному) - 60-80% і була "середня торгівля" при такій накрутці!
А тепер - той же товар, при накрутці 30-40% - навіть до середньої торгівлі не дотягує???!
Але - як так???
Та ж бачите, що в епіку - то взагалі, ціни х2, ато й х3 від моїх - але чомусь НЕ вигрібають мій товар???!
У чім річ?
Що рекламу дати?
Але, як я починав свій бізнес - то і рекламу давав, і ціни тримав декілька місяців значно нижчі, чим в конкурентів - але, все одно - черги не було!!!
Була стандартна "середня торгівля"!
Чому так?
Ч-О-М-У???!
В чім річ???
Реально злить, що в якоммусь умовному епіку вигрібають товар/черги вишиковуються якщо якась акція...
А в тебе - ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ - але все одно ТУПА ТОРГІВЛЯ???!
ЧОМУ ТАК??!
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 17 вер, 2022 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 17 вер, 2022 10:07
вчера купил А95 в приложении Енерджи.Был пару месяцев по 49/литр,а вчера и сейчас по 47 Ну что делать,пришлось покупать
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