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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 вер, 2022 10:10
Успіх написав:
У чім річ?
Що рекламу дати?
Але, як я починав свій бізнес - то і рекламу давав, і ціни тримав декілька місяців значно нижчі, чим в конкурентів - але, все одно - черги не було!!!
Була стандартна "середня торгівля"!
Чому так?
Ч-О-М-У???!
В чім річ???
Негайно заміни продавця на більш балакучого,який запевнить покупця про необхідність покупки саме твого товару і саме зараз.Це по-перше
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Мизантрóп
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Додано: Суб 17 вер, 2022 10:16
Мизантрóп написав: Успіх написав:
У чім річ?
Що рекламу дати?
Але, як я починав свій бізнес - то і рекламу давав, і ціни тримав декілька місяців значно нижчі, чим в конкурентів - але, все одно - черги не було!!!
Була стандартна "середня торгівля"!
Чому так?
Ч-О-М-У???!
В чім річ???
Негайно заміни продавця на більш балакучого,який запевнить покупця про необхідність покупки саме твого товару і саме зараз.Це по-перше
Так тато в мене балакучий!
Бачите - я весь в нього
судячи з того, як я таляпаю язиком тут, на форумі
Тож - що там "по -друге?"
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Успіх
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Додано: Суб 17 вер, 2022 10:21
Успіх написав:
Тож - що там "по -друге?
то вже платна консультація) Ще можеш зробити акції по типу "Хто візьме товару тачку,той потратить всю заначку" та т.п.
Було б чим сдачу давати
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Мизантрóп
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Додано: Суб 17 вер, 2022 10:24
Успіх написав:
А в тебе - ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ - але все одно ТУПА ТОРГІВЛЯ???!
ЧОМУ ТАК??!
Скажу Вам из своего опыта, как покупатель и продавец. 1. Место расположения магазина. 2. Место стоянки для авто, которое должно быть оборудовано и не далее 20м. от входа. 3. Наличие терминала на кассе. 4. Наличие кредитных программ. 5. Онлайн покупка и доставка. 5. Желательно в ТРЦ, т.к. большая проходимость и хорошая окупаемость той же высокой аренды.
Реклама - только соц. сети, инстограм 100% и иметь свой сайт.
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Игорь Алексеевич
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