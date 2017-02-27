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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9946994799489949
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 10:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:У чім річ?
Що рекламу дати?
Але, як я починав свій бізнес - то і рекламу давав, і ціни тримав декілька місяців значно нижчі, чим в конкурентів - але, все одно - черги не було!!!
Була стандартна "середня торгівля"!
Чому так?
Ч-О-М-У???!
В чім річ???

Негайно заміни продавця на більш балакучого,який запевнить покупця про необхідність покупки саме твого товару і саме зараз.Це по-перше :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 10:16

  Мизантрóп написав:
  Успіх написав:У чім річ?
Що рекламу дати?
Але, як я починав свій бізнес - то і рекламу давав, і ціни тримав декілька місяців значно нижчі, чим в конкурентів - але, все одно - черги не було!!!
Була стандартна "середня торгівля"!
Чому так?
Ч-О-М-У???!
В чім річ???

Негайно заміни продавця на більш балакучого,який запевнить покупця про необхідність покупки саме твого товару і саме зараз.Це по-перше :D

Так тато в мене балакучий!
Бачите - я весь в нього :) судячи з того, як я таляпаю язиком тут, на форумі :lol: :D

Тож - що там "по -друге?" :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 10:21

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Тож - що там "по -друге?
то вже платна консультація) Ще можеш зробити акції по типу "Хто візьме товару тачку,той потратить всю заначку" та т.п.
Було б чим сдачу давати :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 10:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:А в тебе - ЗНАЧНО ДЕШЕВШЕ - але все одно ТУПА ТОРГІВЛЯ???!
ЧОМУ ТАК??!
Скажу Вам из своего опыта, как покупатель и продавец. 1. Место расположения магазина. 2. Место стоянки для авто, которое должно быть оборудовано и не далее 20м. от входа. 3. Наличие терминала на кассе. 4. Наличие кредитных программ. 5. Онлайн покупка и доставка. 5. Желательно в ТРЦ, т.к. большая проходимость и хорошая окупаемость той же высокой аренды.
Реклама - только соц. сети, инстограм 100% и иметь свой сайт.
Игорь Алексеевич
 
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